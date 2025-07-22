Сейчас три планеты идут в ретроградном движении: Сатурн, Нептун и Меркурий. Это может привести к серьезным внутренним открытиям для четырех знаков Зодиака, пишет YourTango.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
"Это изменит ваши действия и поведение", - заявила астролог Хелена Хатор.
Понимание правды не всегда дается легко. Водолей, Скорпион, Телец и Лев могут пережить не самые приятные открытия. Однако именно правда способна дать свободу.
Водолей
Водолеям стоит быть готовыми: вас ждет откровение, касающееся семьи. По словам Хатор, в этот период начнет меняться ваше мировоззрение. Ваши логические убеждения по поводу близких и домашней обстановки будут подвергнуты сомнению. Это может быть неприятно, но станет поворотной точкой.
"Вы меняете свой подход к повседневной жизни", - добавила Хатор.
Скорпион
Скорпионы обычно умеют хранить секреты, но теперь они узнают, что и другие не всегда искренни.
"Тайна раскрывается. Ситуационизм также выйдет на свет. Например, реальность того, куда он движется, как он проявляется и как развивается", - заявила астролог.
Открытие может повлиять не только на отношения, но и на ваше понимание себя. Вы могли быть слишком сосредоточены на делах или проекте. Теперь, по словам Хатор, с началом нового жизненного этапа, появится вопрос: "Помогает ли это мне действительно создать ту репутацию и публичный образ, которые я предлагаю Вселенной?".
Телец
Тельцам предстоит узнать нечто важное, но паниковать не стоит.
"Это поможет вам освободиться от старой кармы и действительно поможет вам раскрыть свою истинную сущность на глубоком подсознательном уровне, - сказала Хатор. - Это поможет вам освободиться от обид, которые вы затаили".
Даже если вы заслуживаете награду за терпение и злопамятность, пришло время двигаться дальше. Вы растете и начинаете понимать, насколько далеко продвинулись.
Лев
Львы, для вас приближается момент, когда правда о вашем мировоззрении раскроется. Возможно, вы цеплялись за старые идеи, которые давно утратили смысл. Но с началом зодиакального сезона и с новолунием в вашем знаке вы получаете шанс взглянуть на все по-новому.
"Вы переосмысливаете и переоцениваете все, что связано с вашими моделями мышления, моделями поведения и системой убеждений", - объяснила Хатор.
Теперь вы сможете отпустить внутренние ограничения и начать двигаться дальше с ясной головой.
Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака заканчивается "черная полоса".