В перечне значатся Водолей и Скорпион.

Сейчас три планеты идут в ретроградном движении: Сатурн, Нептун и Меркурий. Это может привести к серьезным внутренним открытиям для четырех знаков Зодиака, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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"Это изменит ваши действия и поведение", - заявила астролог Хелена Хатор.

Понимание правды не всегда дается легко. Водолей, Скорпион, Телец и Лев могут пережить не самые приятные открытия. Однако именно правда способна дать свободу.

Водолей

Водолеям стоит быть готовыми: вас ждет откровение, касающееся семьи. По словам Хатор, в этот период начнет меняться ваше мировоззрение. Ваши логические убеждения по поводу близких и домашней обстановки будут подвергнуты сомнению. Это может быть неприятно, но станет поворотной точкой.

"Вы меняете свой подход к повседневной жизни", - добавила Хатор.

Скорпион

Скорпионы обычно умеют хранить секреты, но теперь они узнают, что и другие не всегда искренни.

"Тайна раскрывается. Ситуационизм также выйдет на свет. Например, реальность того, куда он движется, как он проявляется и как развивается", - заявила астролог.

Открытие может повлиять не только на отношения, но и на ваше понимание себя. Вы могли быть слишком сосредоточены на делах или проекте. Теперь, по словам Хатор, с началом нового жизненного этапа, появится вопрос: "Помогает ли это мне действительно создать ту репутацию и публичный образ, которые я предлагаю Вселенной?".

Телец

Тельцам предстоит узнать нечто важное, но паниковать не стоит.

"Это поможет вам освободиться от старой кармы и действительно поможет вам раскрыть свою истинную сущность на глубоком подсознательном уровне, - сказала Хатор. - Это поможет вам освободиться от обид, которые вы затаили".

Даже если вы заслуживаете награду за терпение и злопамятность, пришло время двигаться дальше. Вы растете и начинаете понимать, насколько далеко продвинулись.

Лев

Львы, для вас приближается момент, когда правда о вашем мировоззрении раскроется. Возможно, вы цеплялись за старые идеи, которые давно утратили смысл. Но с началом зодиакального сезона и с новолунием в вашем знаке вы получаете шанс взглянуть на все по-новому.

"Вы переосмысливаете и переоцениваете все, что связано с вашими моделями мышления, моделями поведения и системой убеждений", - объяснила Хатор.

Теперь вы сможете отпустить внутренние ограничения и начать двигаться дальше с ясной головой.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака заканчивается "черная полоса".

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