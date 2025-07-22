Многие жители Индонезии считают, что это пустая трата государственных средств.

В Индонезии кот президента получил государственную охрану. Из-за этого в стране разгорелся скандал. Об этом сообщает Malay Mail.

В издании напомнили, что президент Индонезии Прабово Субианто подобрал бездомного кота девять лет назад. С тех пор он души не чает в своем питомце, которого назвал Бобби.

В соцсетях жители Индонезии возмутились тем, что средства из государственного бюджета тратят на охрану кота президента. Некоторые же пользователи заявили, что лучше охранять Бобби, чем местных чиновников.

Заместитель госсекретаря Джури Ардианторо рассказал в разговоре с журналистами, что кот президента подпадает под официальные протоколы безопасности. По его словам, именно поэтому Бобби имеет право на государственную защиту.

"Дело не только в президенте, но и в том, что собственность президента также является ответственностью государства, которое должно ее охранять. Теперь я хочу спросить: кому принадлежит Бобби? Может ли государство его охранять? Конечно, может. Почему это должно вызывать протесты?", - объяснил Ардианторо.

Особенно сильно жителей Индонезии возмутило видео, на котором Бобби везли в коляске в сопровождении полицейского эскорта. Это произошло во время фестиваля "День общения любителей кошек" в Джакарте.

"Жаль. Получать зарплату за счет труда людей только за то, что сопровождаешь кошку? Неужели мы как нация так сильно сбились с пути, что в 2025 году все еще существуют такие практики?", - написал один из пользователей соцсетей.

Политолог Маде Суприатма в беседе с журналистами назвал трату бюджетных средств на охрану кота неоправданной.

В Индонезии сгорел пассажирский паром - что известно

Напомним, что 20 июля в Индонезии произошел масштабный пожар на пассажирском пароме, перевозившем 280 человек. В результате происшествия погибли по меньшей мере три человека.

Инцидент произошел возле одного из островов в провинции Северный Сулавеси. В соцсетях разлетелись кадры, на которых видно полностью охваченное огнем огромное судно.

Вас также могут заинтересовать новости: