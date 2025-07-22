В Киеве из-за непогоды упал строительный кран, улицы города залило из-за сильного дождя.
Видео очевидцев с падением крана опубликовали в социальных сетях. На видео видно, как во время сильного ветра и дождя конструкция крана ломается.
Обломки крана падали на землю со значительной высоты. Отмечается, что это случилось на улице Глубочицкой (Шевченковский район).
В то же время представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Марина Коцупей в комментарии УНИАН сообщила, что к ним не поступало обращений относительно падения крана или о пострадавших в результате этого.
На других фото на видео видно, как улицы города заливает дождем, а также видны последствия непогоды - поломанные деревья и поврежденные автомобили.
Непогода в Украине
Как сообщал УНИАН, ранее Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей предупредил, что в Одесской области на сегодня, 22 июля, ввели повышенный уровень опасности.
Отмечалось, что по Одесской области днем 22 июля местами во время грозы ожидается шквал 15-20 м/с.
Кроме того, Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что сегодня, 22 июля, в области будет бушевать непогода.
Было отмечено, что по городу Львову ожидается гроза. Днем - град, шквал 15 - 20 м/с. Также по Львовской области было объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.