На улице Глубочицкой упал строительный кран.

В Киеве из-за непогоды упал строительный кран, улицы города залило из-за сильного дождя.

Видео очевидцев с падением крана опубликовали в социальных сетях. На видео видно, как во время сильного ветра и дождя конструкция крана ломается.

Обломки крана падали на землю со значительной высоты. Отмечается, что это случилось на улице Глубочицкой (Шевченковский район).

Видео дня

В то же время представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Марина Коцупей в комментарии УНИАН сообщила, что к ним не поступало обращений относительно падения крана или о пострадавших в результате этого.

На других фото на видео видно, как улицы города заливает дождем, а также видны последствия непогоды - поломанные деревья и поврежденные автомобили.

Непогода в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей предупредил, что в Одесской области на сегодня, 22 июля, ввели повышенный уровень опасности.

Отмечалось, что по Одесской области днем 22 июля местами во время грозы ожидается шквал 15-20 м/с.

Кроме того, Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что сегодня, 22 июля, в области будет бушевать непогода.

Было отмечено, что по городу Львову ожидается гроза. Днем - град, шквал 15 - 20 м/с. Также по Львовской области было объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

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