Также есть вопрос противодействия баллистике, отмечает Валерий Романенко.

Результаты работы украинской противовоздушной обороны сейчас свидетельствуют, что мы способны справиться с атакой большого количества вражеских дронов. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире Киев24.

Он напомнил статистику по ликвидированным российским БпЛА во время последних атак.

"Возьмем сегодняшнюю атаку: россияне запустили 42 дрона, из них 20 сбили, 7 потеряны, эффективность ПВО 78,5%. Берем вчерашний день: запущено в 10 раз больше - 426 дронов, из них 200 сбито, 203 потеряно. Эффективность - 94,5%. Сегодня сказать, что мы не способны справиться с большим количеством российских дронов - ну, я бы не делал таких выводов", - отметил Романенко.

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По его словам, сейчас в Украине начали разворачивать новую систему вооружений - зенитные беспилотники.

"Не просто разворачиваем, а создаем систему, и система эта будет подобна израильскому железному куполу. Речь идет о системе местной противовоздушной обороны", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, уверен Романенко, в целом с проблемой "шахедов" украинцы способны справиться.

"Хуже вопрос с баллистикой. Но тоже вроде обещают новые средства обороны против баллистических ракет", - добавил он.

Производство украинских дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе спецпредставитель США Кит Келлог побывал с визитом в Украине и посетил ряд оборонных предприятий, где разрабатывают украинские дроны. Он крайне высоко оценил производство украинских БПЛА.

В то же время Defense Express сообщало, что Украина и Дания разрабатывают перехватчик дронов с ИИ. По словам экспертов, пока рано делать предположения об окончательном дизайне системы борьбы с дронами.

Также известно, что украинские высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win_Hit прошли успешное испытание и уже применяются для уничтожения в воздухе вражеских БпЛА типа Shahed и "Гербера".

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