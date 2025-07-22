Музыкант рассказал о недавней ссоре с соседями из-за песен на русском.

Украинский рэпер Александр Ярмак, который служит в 412-м полке беспилотных систем Nemesis, заявил, что он буквально выходит из себя, когда слышит русский язык в Киеве.

"Меня тригерит русский язык в Киеве. И это говорит человек, который до 2019 года сам разговаривал на русском. Но теперь просто не понимаю: что еще должно произойти, сколько еще ракет должно прилететь, сколько людей погибнуть, чтобы к каждому пришло осознание? Переход на украинский - это самое простое, что должен сделать каждый, - сказал он в интервью OBOZ.UA. - Я когда-то тоже был русскоязычным артистом. У меня было много песен на русском, и понадобилось время, чтобы что-то осознать. Но признаю: некоторые вещи осознал слишком поздно. И для меня очень странно видеть, что некоторые до сих пор ничего не поняли".

При этом рэпер признался, что у него не получается промолчать, когда он слышит русский язык, и рассказал о недавней ссоре с соседями:

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"Иногда без жесткой реакции не обойтись. Например, буквально 10 дней назад я приехал домой, и соседи через несколько домов, что-то празднуя, громко пели русские песни, типа "Я люблю тебя до слез". Пришлось ночью идти и делать уже достаточно резкое замечание".

Напомним, ранее Ярмак высказался о мобилизации в Украине.

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