Для Магамедрасулова это 60 суток содержания под стражей.

Суд избрал меры пресечения двум работникам Национального антикоррупционного бюро Украины. Как сообщает "Радио Свобода", Руслану Магамедрасулову была избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

Отмечается, что его адвокат Татьяна Охримчук заявила, что сторона защиты будет подавать апелляцию. Публичных комментариев или реакций подозреваемого пока нет.

"Антону Олейнику - личное обязательство. Ни сторона обвинения, ни сторона защиты по этому постановлению комментарии не предоставили", - говорится в сообщении.

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В то же время, Киевская городская прокуратура отметила, что Печерский районный суд г. Киева арестовал руководителя подразделения НАБУ, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору.

"Мероприятие определено без альтернативы внесения залога. Срок содержания под стражей - до 16 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, координируя деятельность НАБУ в прифронтовых областях, поддерживал контакты с представителями экономического сектора России. Он способствовал незаконному экспорту технической конопли в республику Дагестан, выступая посредником между российскими покупателями и своим отцом-предпринимателем, организовавшим нелегальное выращивание этой продукции.В прокуратуре отметили:

"Таким образом подозреваемый обеспечивал функционирование схемы незаконной торговли с государством-агрессором, фактически помогая в ведении хозяйственной деятельности в интересах РФ".

Также следствием задокументированы его связи с бывшим народным депутатом Федором Христенко, который сейчас скрывается за границей, сотрудничает с вражескими спецслужбами и оказывает влияние на отдельных должностных лиц НАБУ.

Задержание руководителей НАБУ

Как сообщал УНИАН, 21 июля правоохранители задержали одного из руководителей детективов НАБУ по подозрению в ведении бизнеса в России. Отмечалось, что "разоблачили на ведении бизнеса в РФ одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова".

По материалам дела, этот чиновник с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с Россией.

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