Олигарх и бывший депутат, который долгое время оказывал значительное влияние на политическую жизнь Молдовы, бежал оттуда в 2019 году, а последние несколько месяцев находился в розыске Интерпола.

Во вторник, 22 июля в Греции задержали беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и его близкого соратника Константина Цуцу. Об этом сообщила полиция Молдовы.

По их данным, Плахотнюка задержали по ордеру Интерпола. Ордер на международный розыск был выдан в феврале 2025 года.

"Мы получили по официальным каналам Интерпола в Афинах информацию о задержании в Греции двух граждан Молдовы. Один из них — Владимир Плахотнюк", — говорится в сообщении полиции.

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По данным сайта NewsMaker, вместе с Плахотнюком был задержан еще один гражданин Молдовы Константин Цуцу. Он считается соратников Плахотнюка, ранее Цуцу также был депутатом молдавского парламента.

"Двое задержанных следовали транзитом через Грецию в Дубай. Их задержали сегодня в 04:30 утра", — сообщил молдавскому телеканалу TV8 глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану.

Что известно о Плахотнюке

Как известно, Плахотнюк бежал из Молдовы в 2019 году. Первое время он жил в США, но спустя год уехал, поскольку США признали его пребывание нежелательным. По данным некоторых СМИ, Плахотнюк обосновался на Северном Кипре.

В Молдове в отношении Плахотнюка открыто несколько уголовных дел, выдано три ордера на его арест. В частности, прокуратура страны обвинила Плахотнюка в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк получил 39 миллиона долларов и 3,5 миллионов евро через компании, которые контролировал Илан Шор. Это еще один молдавский олигарх, он создал пророссийскую партию "Шор" и был ее лидером.

В октябре 2022 года США ввели санкции против Плахотнюка.

Известного кикбоксера Констнтина Цуцу в Молдове обвиняют в незаконном обогащении и указании ложных данных в декларации о доходах. Дело в отношении него расследует Антикоррупционная прокуратура. Также его разыскивают по уголовному делу, связанному с хулиганством.

Ситуация в Молдове

Напомним, что эксперты и политики предупреждают о попытках России дестабилизировать ситуацию в Молдове. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Молдова находится на передовой российской угрозы. Весной Франция и Молдова подписали соглашение об объединении усилий в борьбе с дезинформацией и защите избирательных процессов.

Президент Молдовы Майя Санду также говорила о давлении и угрозах со стороны России. Она считает, что Москва может попытаться создать энергетический кризис и воспользоваться им, чтобы привести к власти пророссийское правительство на предстоящих выборах в сентябре.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, ссылаясь на данные разведки, говорил, что после этого Россия может усилить свой контингент в сепаратистском регионе Приднестровье. Это даст россиянам возможность разместить до 10 тысяч своих солдат на границе с Украиной.

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