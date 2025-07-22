Не так давно музыкант впервые показал фото 4-летнего сына Ивана и 3-летней дочки Соломии.

Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук откровенно рассказал, почему почти не показывает публике своих детей и жену.

"Часто говорят, что я не хочу рассказывать о семье, скрываю. Я не скрываю. Я просто искренне считаю, что есть личные границы, которые для меня должны быть личными… Мне хочется так. Я не хочу быть в тренде и показывать все. Но иногда бывают ощущения, когда ты хочешь поделиться чем-то своим сокровенным", - объяснил он в программе "ЖВЛ представляє" на 1+1.

В программе напоминается, что не так давно музыкант впервые показал детей - 4-летнего сына Ивана и 3-летнюю дочь Соломию.

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"Мне захотелось просто… У меня есть много фотографий своих детей, которые или я делаю, или присылают мне родственники, когда я не вижу их. И мне хочется… Иногда ты радуешься и думаешь, возможно, и другие люди порадуются тоже", - отметил Вакарчук.

По его словам, для любого человека дети, муж, жена, семья, родители - это большой якорь, который не дает с течением отплыть неизвестно куда в современном турбулентном мире:

"Поэтому нужно держаться за важные вещи".

Напомним, ранее УНИАН писал, что Святослав Вакарчук впервые показался на публике с матерью своих детей.

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