Белосарайская коса находится всего в 25 км от Мариуполя.

Оккупированные территории продолжают приходить в упадок под влиянием российской армии. Курорты Азовского побережья, которые до войны принимали тысячи туристов, сейчас выглядят опустошенными, пишет "Телеграф". В сети появились свежие фото с Белосарайской косы, подтверждающие - курортная жемчужина превращается в мертвую зону.

Снимки публикуют местные Telegram-каналы. Видно, что на пляже почти нет людей, несмотря на жару в момент съемки. На одном из кадров заметно конструкцию, которую используют для забора воды из моря - возможно, ее применяют для работы надувных горок, или же качают морскую воду с другой целью.

Несмотря на спокойное и чистое море, медуз на кадрах нет - как и отдыхающих. Отмечается, что это типичный образ для большинства оккупированных прибрежных городов и поселков на Азове и Черном море. Ранее эти места привлекали огромное количество туристов: некоторые курорты принимали до миллиона человек за сезон. Теперь эта цифра упала в разы.

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Белосарайская коса находится всего в 25 км от Мариуполя. Она простирается на 14 км, а у основания имеет ширину до 13 км. Благодаря особой географии и мелководью здесь всегда было чистое море и спокойная вода. Кроме того, на территории косы расположен уникальный заповедник, где обитали лебеди, чайки, кулики и другие птицы.

Сегодня же Белосарайская коса - это тень от самой себя. Российская оккупация разрушила туристическую инфраструктуру и уничтожила один из самых популярных курортов украинского Азова.

Что россияне сделали с Черным морем

Как писал УНИАН, ихтиолог Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала, что строительство Каховской ГЭС в свое время уже существенно повлияло на природные условия - трансформировало реку в водохранилище и отрезало осетровым рыбам путь к нерестилищам. Теперь, после теракта на плотине, популяция снова вынуждена адаптироваться к новым условиям существования.

По словам эксперта, общая ситуация с осетровыми в Черноморском бассейне является катастрофической. Этот вид нуждается в миграции - взрослые особи идут из моря в реки для размножения, а молодь затем возвращается обратно для нагула. Зарегулированность украинских рек, которая делает невозможным естественный нерест, - пока является основной проблемой.

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