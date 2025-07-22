По словам Швайки, для работников ТЦК и рекрутов всегда была опасность.

Для привлечения как можно больше людей в армию приходится выходить за пределы помещений и посещать массовые мероприятия. Об этом сказал заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка в эфире День.LIVE.

"Для того, чтобы привести людей год назад достаточно было погорить с вами, а сегодня, чтобы привести то же самое количество людей нам надо туда прийти, здесь проагитировать, раздаточный материал сделать, провести викторину, по тактической медицине провести занятия", - рассказал он журналисту.

По его словам, на сегодня в ТЦК и СП есть много людей с боевым опытом и они прошли испытания в различных родах и видах сил, на разных участках фронта. Он отметил, что они имеют гораздо больше возможности доказывать своим собственным примером необходимость участвовать в армии.

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"Тем более, что мобилизация это не о выборе, а об обязанности. А как к этой обязанности побудить, то все ищем эти способы", - подчеркнул Швайка.

Отвечая на вопрос об увеличении опасности в ситуации, когда ТЦК и СП будут работать не в стационарных помещениях, а в мобильном режиме, Швайка отметил, что работники и до этого не сидели в кабинетах. Заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ отметил:

"Опасность есть всегда. Так же как и ТЦК работают, выходя за пределы своих непосредственно служебных помещений. Так и центры рекрутинга работают, выходя на массовые мероприятия - музыкальные фестивали, бизнес-выставки, работа в университетах, на предприятиях. Это также мобильная работа, потому что рекрутер или работник ТЦК он выходит, чтобы привлекать больше людей".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что на сегодняшний день мобилизация в Украине соответствует планам Генштаба: ежемесячно в армию привлекается около 30 тыс. человек.

Вениславский добавил, что сейчас достаточно интенсивно развиваются рекрутинговые сети в Украине. По его словам, рекрутинг существенно увеличивается в этой общей части тех граждан Украины, которые поступают на военную службу. Раньше это было до 5%, сейчас уже более 10%. И это постоянно увеличивается.

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