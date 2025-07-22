Сейчас оккупанты активно тестируют технологию радиоуправления на дронах дальнего радиуса действия.

При использовании дронов-камикадзе Shahed-136 россиянам приходится программировать маршрут полета для каждого аппарата. Но вскоре эти БПЛА могут получить функцию ручного управления. Об этом в своем Телеграм предупреждает специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Специалист проанализировал характеристики дрона-обманки, который в последнее время активно использует агрессор. Одной из интересных особенностей беспилотника, на которую обратил внимание Флеш, является мощный радиомодем на борту.

"Применение модемов передачи данных RFD900x в комплекте с полетным контроллером Pixhawk предусматривает удаленное управление БпЛА по каналу передачи данных или управление сразу многими дронами, оборудованными однотипными модемами (роевой принцип)", - пишет эксперт.

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По мнению Флеша, все эти инновации с радиомодемами на беспилотниках могут свидетельствовать о намерении врага в ближайшем будущем перейти к оснащению по крайней мере некоторых "Шахедов" системами радиоуправления.

"То есть Шахеды смогут общаться между собой, работать ретрансляторами сигнала друг для друга и управляться по радио. Это даст возможность атаковать движущиеся цели, в режиме онлайн видеть работу средств ПВО, вести разведку, атаковать цели там, где украинский РЭБ заглушил GPS", - объясняет специалист.

Флеш акцентировал, что россияне не пытаются системно использовать украинскую сеть мобильной связи для управления "Шахедами", поскольку этот канал связи является слишком уязвимым.

Проблема "Шахедов": последние новости

Как писал УНИАН, на днях генерал немецкой армии, который отвечает за координацию военной помощи Украине, спрогнозировал значительное увеличение атак дронами по Украине. По его мнению, вскоре россияне смогут запускать по 2000 "Шахедов" ежедневно.

Однако не все военные аналитики разделяют эти беспокойства. Например, авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап считает, что для этого россиянам не хватит имеющихся мощностей производства.

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