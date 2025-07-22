Песков заверил, что перед переговорами в таком формате необходимо много поработать.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков попытался ответить на вопрос о том, готов ли российский диктатор Владимир Путин встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал абсурдную причину, почему переговоры в таком формате еще не состоялись. Его слова цитируют росСМИ.

Журналисты спросили у Пескова, готов ли Кремль обсуждать возможность встречи Путина с Зеленским, если украинский президент отменит запрет на переговоры с российским диктатором.

"Ради справедливости, этот запрет еще действует. Это очевидный факт. Это первое. Второе. Надеемся, что будет на этой неделе, как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам. Тема переговоров достаточно сложная", - ответил он.

Видео дня

По словам пресс-секретаря главы РФ, Москве также нужно обсудить с Киевом проекты меморандумов, которые они представили друг другу во время переговоров в Стамбуле.

"Поэтому сначала надо будет много работать, перед тем как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне", - сказал он в разговоре с журналистами.

Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть нюанс

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем не менее он сказал, что сомневается в легитимности украинского лидера.

Путин говорил о том, что главный вопрос якобы заключается в том, "кто будет подписывать документы". Также он пригрозил "ухудшением ситуации для Украины", если Киев откажется договариваться с Москвой.

Вас также могут заинтересовать новости: