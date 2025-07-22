Народный депутат Украины Александр Федиенко (фракция "Слуга народа") говорит, что "мобильный" формат работы территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже работает и это не о функционировании "на колесах". Об этом он заявил в эфире Киев24.
"То есть речь не идет о том, что завтра все сядут в автобусы, бусики и поедут куда-то. Термин "мобильный" здесь, скорее всего, применили с точки зрения, что они могут сегодня быть на одной локации, завтра могут быть на другой", - подчеркнул Федиенко.
По его словам, каждый руководитель Центра комплектования с учетом тех угроз, которые уже появились, сам определяет, где будут размещены те или иные подразделения с точки зрения разнесения его функциональных подразделений.
"И речь идет о тех подразделениях, которые требуют непосредственно общения с военнообязанными. Если мы говорим о подразделениях, которые не общаются с военнообязанными, они могут быть территориально куда-то вынесены и территориально удалены. Хочу подчеркнуть, что, благодаря цифровизации, Украина одна из немногих стран, где Центры комплектования смогут и дальше продолжать свою работу даже если все бумаги будут уничтожены", - отметил Федиенко.
Он подчеркнул, речь идет не о мобильных с точки зрения передвижения на колесах, а о том, что подразделения ТЦК просто будут менять свое физическое расположение.
По словам нардепа, "мобильный" формат уже работает.
"Они и сейчас так работают, просто об этом не пишут в Фейсбуке. Я общаюсь с несколькими руководителями Центров комплектования. Они уже физически, благодаря местной власти, которая предоставила помещение, разнесли свои подразделения", - добавил Федиенко.
Работа ТЦК и СП - что известно
Как сообщал УНИАН, накануне народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что мобильные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут функционировать в Украине, для этого есть условия.
Он пояснил, что с точки зрения нормативно-правового обеспечения, с точки зрения законодательного обеспечения для такого формата работы ТЦК нет препятствий, потому что в законе не предусмотрено, что Центры должны находиться в четко определенных местах. А сейчас РФ наносит целенаправленные удары по территории ТЦК и СП и этим пытается запугать наших граждан, находящихся на территории ТЦК и СП. Вениславский подчеркнул, что это одна из составляющих гибридной войны России.