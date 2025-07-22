Вопрос связан с угрозой ударов россиян по ТЦК, поэтому принято решение время от времени передислоцировать подразделения по разным местам.

Народный депутат Украины Александр Федиенко (фракция "Слуга народа") говорит, что "мобильный" формат работы территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже работает и это не о функционировании "на колесах". Об этом он заявил в эфире Киев24.

"То есть речь не идет о том, что завтра все сядут в автобусы, бусики и поедут куда-то. Термин "мобильный" здесь, скорее всего, применили с точки зрения, что они могут сегодня быть на одной локации, завтра могут быть на другой", - подчеркнул Федиенко.

По его словам, каждый руководитель Центра комплектования с учетом тех угроз, которые уже появились, сам определяет, где будут размещены те или иные подразделения с точки зрения разнесения его функциональных подразделений.

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"И речь идет о тех подразделениях, которые требуют непосредственно общения с военнообязанными. Если мы говорим о подразделениях, которые не общаются с военнообязанными, они могут быть территориально куда-то вынесены и территориально удалены. Хочу подчеркнуть, что, благодаря цифровизации, Украина одна из немногих стран, где Центры комплектования смогут и дальше продолжать свою работу даже если все бумаги будут уничтожены", - отметил Федиенко.

Он подчеркнул, речь идет не о мобильных с точки зрения передвижения на колесах, а о том, что подразделения ТЦК просто будут менять свое физическое расположение.

По словам нардепа, "мобильный" формат уже работает.

"Они и сейчас так работают, просто об этом не пишут в Фейсбуке. Я общаюсь с несколькими руководителями Центров комплектования. Они уже физически, благодаря местной власти, которая предоставила помещение, разнесли свои подразделения", - добавил Федиенко.

Работа ТЦК и СП - что известно

Как сообщал УНИАН, накануне народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что мобильные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут функционировать в Украине, для этого есть условия.

Он пояснил, что с точки зрения нормативно-правового обеспечения, с точки зрения законодательного обеспечения для такого формата работы ТЦК нет препятствий, потому что в законе не предусмотрено, что Центры должны находиться в четко определенных местах. А сейчас РФ наносит целенаправленные удары по территории ТЦК и СП и этим пытается запугать наших граждан, находящихся на территории ТЦК и СП. Вениславский подчеркнул, что это одна из составляющих гибридной войны России.

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