OpenAI Whisper может сделать текстовый перевод видео на какой угодно язык.

Если вы когда-либо пытались смотреть видео на иностранном языке, но упирались в отсутствие субтитров - теперь это в прошлом. Нашёлся сервис LLPlayer, который на лету переводит любое видео в субтитры, и делает это бесплатно.

Сердце инструмента - нейросеть Whisper от OpenAI, которая сначала преобразует речь в текст, а затем переводит на нужный язык. Работает с более чем сотней языков, включая украинский и более редкие.

Особенно круто то, что можно включить двойные субтитры: одновременно оригинал и перевод. Это поможет в изучении новых слов и структуры предложений. А если слово непонятно - просто воспользуйтесь функцией поиска фраз, чтобы быстро найти его в контексте.

Инструмент поддерживает любые видео с интернета, достаточно просто вставить ссылку. Единственное, для кого-то может стать недостатком отсутствие веб-версии, всё таки придётся качать отдельный плеер.

Ранее мы рассказывали, что ИИ-генератор видео от Google внезапно стал бесплатным для всех. В отличие от многих аналогов, эта модель может генерировать видео со звуком.

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