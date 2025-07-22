Некоторые пользователи не узнали певицу на снимке.

Известная украинская певица Ирина Билык заинтриговала поклонников архивным фото с загадочным мужчиной.

"Угадайте, кто это со мной на фото? И вообще, какой это год?" - спросила артистка в подписи к опубликованному в Instagram снимку.

На фото Ирина Билык предстала в неожиданном образе: не с привычными светлыми волосами, а с короткой рыжей стрижкой и без макияжа.

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Актриса Сия Ровинская, дочь Снежаны Егоровой, отметила, что рядом с Билык на фото - некий Тарас, не указав фамилию. Некоторые предположили, что это может быть композитор и продюсер Александр Ягольник. Среди других вариантов в комментариях можно увидеть такие: Арсений Яценюк, Виктор Павлик, Даниил Гетманцев.

Редкий снимок вызвал воспоминания и у ведущего Андрея Джеджулы. Он рассказал, как впервые побывал на концерте Билык в студенческие годы, когда она выступала перед речью президента Клинтона.

Не обошлось без критики. Некоторые пользователи отметили, что певица на этом снимке выглядит лучше, чем сейчас, и что даже с трудом узнали ее: "Еле узнала Ирину, простая невинная девушка", "Я вообще не поняла, кто на фото", "Какая Иринка красивая была до операций", "А вы где тут?".

Напомним, ранее Ирина Билык показала, как выглядела в школьные годы.

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