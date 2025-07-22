Актер обратился к подписчикам с призывом.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк", обеспокоил поклонников новостью о резком ухудшении самочувствия.

В Instagram-stories он признался, что уже сутки чувствует себя крайне плохо из-за сильного отравления.

Чтобы избежать лишних домыслов, актер сам поделился кадром с капельницей и обратился к подписчикам с искренними словами о важности заботы о здоровье.

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"Такое лицо у человека, который отравился и уже сутки ах**вает от своего состояния. Берегите себя! Обнимаю", - подписал Цымбалюк одно из опубликованных фото.

Несмотря на слабость, он старается сохранять позитив и строго следует рекомендациям врачей.

"Прокапался. Лекарства купил. Жду, когда меня попустит, потому что меня ждет куча дел", - добавил он.

Напомним, в середине июня Тарас Цымбалюк объявил о старте съемок нового сезона шоу "Холостяк". Известно, что премьера запланирована на осень 2025 года.

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