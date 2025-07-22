Украинский актер Тарас Цымбалюк, главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк", обеспокоил поклонников новостью о резком ухудшении самочувствия.
В Instagram-stories он признался, что уже сутки чувствует себя крайне плохо из-за сильного отравления.
Чтобы избежать лишних домыслов, актер сам поделился кадром с капельницей и обратился к подписчикам с искренними словами о важности заботы о здоровье.
"Такое лицо у человека, который отравился и уже сутки ах**вает от своего состояния. Берегите себя! Обнимаю", - подписал Цымбалюк одно из опубликованных фото.
Несмотря на слабость, он старается сохранять позитив и строго следует рекомендациям врачей.
"Прокапался. Лекарства купил. Жду, когда меня попустит, потому что меня ждет куча дел", - добавил он.
Напомним, в середине июня Тарас Цымбалюк объявил о старте съемок нового сезона шоу "Холостяк". Известно, что премьера запланирована на осень 2025 года.