В новом подразделении есть представители разных национальностей.

РФ перебросила на юг Украины новый мотострелковый полк, который был создан в чеченском городе Ханкала. Он прибыл для пополнения потерь россиян, но не изменил ситуацию на фронте. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, это мотострелковый полк, который был создан с нуля, и входит в состав Южного военного округа ВС РФ. Как пояснил спикер, в каждом российском округе создавались подобные подразделения, выполняя распоряжение кремлевского диктатора Владимира Путина об увеличении мобилизации в России на 30 тысяч человек.

"На нашем направлении воюют представители Южного военного округа, поэтому они создавали это подразделение в Чечне, в городе Ханкала... Одни их называют тиктокерами, другие - обычными солдатами. Нам все равно, кого уничтожать, это - не тиктокеры, а обычные русские мобилизованные разных национальностей, которых в России немало", - сказал Волошин.

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Он отметил, что в этом новом полку РФ есть представители разных наций и народностей, проживающих в России.

"Однако не могу сказать, что это подразделение изменило ситуацию в лучшую или худшую сторону. Оно просто прибыло пополнить российские потери, которые на юге довольно немаленькие", - отметил Волошин.

РФ начала чаще сбивать украинские разведдроны - что известно

Как писал УНИАН, российские оккупанты сбивают все больше украинских разведывательных дронов. Больше всего страдают "Аисты", "Горы", "Шарки" и FlyEye.

Специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что эту практику начало подразделение противника "Рубикон". Военный отметил, что это было неизбежно, поскольку украинцы показали врагу, насколько эффективными могут быть разведывательные дроны.

"Флеш" отметил, что пока ВСУ не создали эффективных контрмер против зенитных дронов, но все же это возможно.

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