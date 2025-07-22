Похоже, европейцы решили, что война в Украине уже почти закончилась, но это не так, предупреждает военный обозреватель.

После того, как Дональд Трамп выдвинул Владимиру Путину 50-дневный ультиматум относительно войны в Украине, европейцы слишком расслабились и сосредоточили свое внимание на действиях Израиля в секторе Газа. Но российская угроза от этого никуда не исчезла, и нет признаков, что Москва готова уступить американскому ультиматуму. Об этом на страницах The Telegraph пишет бывший офицер британской армии, военный обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон.

"Глаза всего мира устремлены куда угодно, только не на самую опасную ситуацию на планете сейчас: войну в Украине", - пишет он, критикуя равнодушие к этому вопросу британских политиков, которые слишком "сосредоточены на своих летних отпусках".

Он предупреждает, что 50-дневный срок ультиматума истечет достаточно быстро, и надо убедиться, что в сентябре мы будем обсуждать справедливый мир для Украины, а не продолжение войны. По мнению, аналитика, единственный, кто сейчас уделяет должное внимание войне, - это, к сожалению, сам Путин.

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Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что Россия уже почти каждую ночь запускает по Украине до 500 "Шахедов" и вскоре может значительно увеличить этот показатель.

"Мы знаем, где находятся эти массовые фабрики дронов: мы должны дать Украине оружие для их уничтожения", - призывает обозреватель.

Он раскритиковал британское общество, которое, по его мнению, чрезмерно увлеклось протестами против военной операции Израиля в Газе, забывая, что не Израиль, а Россия является реальной угрозой для Европы. Именно поэтому военный эксперт призывает не ждать пассивно, когда истечет установленный Трампом срок ультиматума для Путина.

"Мы не должны давать российским военным свободу маневра в течение следующих пяти недель, чтобы они захватывали больше территорий, убивали больше украинцев и воровали больше детей. Мы можем предотвратить это, ускорив поставки оружия в Киев", - пишет он.

Обозреватель также призвал к более решительным действиям в рамках так называемой "коалиции желающих". В частности Хэмиш де Бреттон-Гордон считает необходимым "серьезно рассмотреть" возможность использования самолетов НАТО для закрытия неба над крупными городами Украины, хотя бы над Киевом и Львовом.

"Это было бы демонстрацией намерений, которую заметил бы даже Кремль, и все же это нельзя было бы воспринимать как любую форму нападения на Россию. Если мы не сможем предотвратить войну, которая охватит Европу этим летом, никто из нас не будет в отпуске следующим летом", - подчеркнул он.

Российская угроза для Европы и равнодушие европейцев

Как писал УНИАН, на прошлой неделе главнокомандующий войсками НАТО в Европе Алексус Гринкевич предупредил, что Россия и Китай, вероятно, готовят двойное нападение на Европу и Тайвань в 2027 году. Аналогичные ожидания имеют другие европейские чиновники.

Между тем рядовые европейцы давно потеряли интерес к войне в Украине и российской угрозе. На это на днях пожаловался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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