Писториус отметил, что в настоящее время идет поиск решений по передаче Украине Patriot.

По словам министра обороны Бориса Писториуса, Германия готова поставить Украине два комплекса ПВО Patriot. Однако, предпосылкой для этого является их быстрая замена.

"Мы можем передать две наши системы, но только если у нас не будет надежной гарантии того, что они будут заменены, скажем, в течение шести-восьми месяцев", - сказал он, как сообщает Der Standard.

По его словам, целью является обеспечение оперативной и учебной готовности Бундесвера.

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"Мы бы потеряли возможность тренироваться, если бы не смогли этого делать в течение года, полутора или даже двух лет из-за отсутствия систем.. Сейчас мы ищем решения, которые позволят нам идентифицировать системы Patriot в государствах-членах в Европе", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что Германия готова заплатить за две системы. Норвегия и еще одна страна также согласились произвести выплаты.

"Это не безнадежно, но предпосылкой является то, что страны, у которых они есть, будут готовы отказаться от них сейчас, чтобы другие могли за них заплатить, и они могли пойти на Украину".

Писториус утверждает, общая потребность Украины в таких системах составляет около пяти.

Patriot для Украины - подробности

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что США пока не уведомили Германию, когда смогут передать системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву. Он уточнил, что ведутся переговоры с американской стороной относительно того, когда эта замена должна поступить, детали обсуждают министры обороны.

До этого газета Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа переместила Германию вперед Швейцарии в очереди на получение следующих систем противовоздушной обороны Patriot.