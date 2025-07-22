Также ожидаются премьеры новых работ Кэтрин Бигелоу, Гильермо дель Торо, Хлои Чжао, Ноа Баумбака и Луки Гуаданьино.

Представлена насыщенная программа 82-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 27 августа по 6 сентября. Как пишет Variety, в нее вошли как громкие премьеры с участием звезд, так и более камерные ленты с высоким наградным потенциалом. Все они поборются за "Золотого льва".

В частности, ожидаются премьеры фильмов Кэтрин Бигелоу, Гильермо дель Торо, Хлои Чжао, Ноа Баумбака, Луки Гуаданьино, Йоргоса Лантимоса, Оливье Ассаяса, Пак Чхан Ука, Бенни Сафди и других.

Отдельно стоит отметить, что на фестивале собираются показать фильм о Путине "Чародей из Кремля" Оливье Ассаяса, вне конкурса - ленту российского режиссера Александра Сокурова Director's Diary, а также общий проект украино-российского продюсера Александра Роднянского и украинского кинокритика Андрея Алферова "Записки настоящего преступника".

Видео дня

В числе ключевых премьер выделяются:

"Ударная машина" (The Smashing Machine) от A24 - режиссёр Бенни Сафди. Дуэйн Джонсон играет двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе Марка Керра, а Эмили Блант - его жену Дон.

"Бугония" (Bugonia) от Focus Features - новая работа Йоргоса Лантимоса и Эммы Стоун после триумфального фильма "Бедные-несчастные".

"После охоты" (After the Hunt) Луки Гуаданьино - психологическая драма с Джулией Робертс, Эндрю Гарфилдом и Айо Эдебири. Фильм, снятый для Amazon MGM Studios, будет показан вне конкурса.

Мюзикл "Завет Анны Ли" Моны Фаствольд с Амандой Сейфрид в роли основательницы движения шейкеров, признанной своими последователями женским Христом, войдет в конкурсную программу. Сценарий написан Фаствольд и ее партнером Брейди Корбетом.

Кроме того, на фестивале будет широко представлен Netflix с тремя крупными релизами:

"Дом динамита" (A House of Dynamite) - политическая драма Кэтрин Бигелоу, ее первая режиссерская работа с 2017 года. В главных ролях: Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Грета Ли, Гэбриэл Бассо и Джаред Харрис.

"Джей Келли" (Jay Kelly) - трагикомедия Ноа Баумбака с Джорджем Клуни.

"Франкенштейн" Гильермо дель Торо - новая интерпретация классического монстра с Джейкобом Элорди, Оскаром Айзеком и Мией Гот.

Отмечается, что новинкой среди стриминговых сервисов в этом году станет Mubi, который откроет фестиваль лентой Паоло Соррентино "Благодать" (La Grazia) с Тони Сервилло; представит трилогию Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" с Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Адамом Драйвером и Шарлоттой Рэмплинг; покажет "Нет другого выбора" (No Other Choice) Пак Чхан Ука - его 12-й фильм, приуроченный к 20-летию "Леди Мести".

От Азии в конкурсной программе будут:

"Солнце встает над нами всеми" (The Sun Rises on Us All) - фильм режиссёра Кан Шанцзюня, обладателя Серебряного льва 2011 года.

"Девочка" (Girl) - режиссерский дебют тайваньской актрисы Шу Ци.

Франция представит:

"Чародей из Кремля" Оливье Ассаяса о восхождении Владимира Путина (его сыграет Джуд Лоу). Также в ролях: Пол Дано, Алисия Викандер и Зак Галифианакис.

"Посторонний" Франсуа Озона - экранизация романа Альбера Камю, действие разворачивается в колониальном Алжире.

"Бесконечное настоящее заканчивается" Валери Донзелли, соавтором сценария выступила Одри Диван.

Кроме того, вне конкурса финал фестиваля закроет французская антиутопия "Chien 51" Седрика Жименеза с Адель Экзаркопулос и Жилем Лелушем.

Из других стран Европы покажут:

"Сирота" Ласло Немеша - венгерская драма о мальчике, растущем на идеализированных воспоминаниях об отце.

"Безмолвный друг" Ильдико Эньеди - о дереве, наблюдающем за людьми в ботаническом саду. В главной роли - Тони Люн (его первая европейская роль).

Ближний Восток и Северная Африка представят:

"Голос Хинд Раджаб" Каутер Бен Хании - политическая драма о гибели палестинской девочки в Газе 29 января 2024 года.

"Хиджра" Шахад Амин - драма о путешествии женщин через пустыню. Покажут в новой секции Venezia Spotlight.

Также сообщается, что секция Horizons откроется фильмом "Мать" Теоны Стругар Митевски с Нуми Рапас в роли матери Терезы.

Среди итальянских премьер будут:

"Под облаками" - новый док Гьянфранко Рози.

"Дузе" - байопик о великой актрисе Элеоноре Дузе с Валерией Бруни-Тедески.

"Год в школе" Лауры Самани и "Похищение Арабеллы" Каролины Кавалли с Бенедеттой Поркароли и Крисом Пайном.

Вне конкурса покажут:

"В руке Данте" (In The Hand of Dante) Джулиана Шнабеля с Оскаром Айзеком, Галь Гадот, Джерардом Батлером и Мартином Скорсезе.

"Провод мертвеца" (Dead Man’s Wire) Гаса Ван Сента с Биллом Скарсгардом, Колманом Доминго и Аль Пачино.

"Марк глазами Софии" (Marc by Sophia) — документальный фильм Софии Копполы о модельере Марке Джейкобсе.

"Призрачные слоны" (Ghost Elephants) Вернера Херцога - документальный фильм о таинственном стаде слонов в джунглях Анголы.

"Наша земля" (Nuestra Tierra) Лукреции Мартель о гибели коренного активиста Хавьера Чокобара.

Помимо этого, на фестивале покажут четыре телесериала:

"Портобелло" Марко Беллоккьо - о громком судебном деле.

"Монстр из Флоренции" от Netflix, режиссёр Стефано Соллима.

"Пророк" от Энрико Мария Артале - адаптация фильма Жака Одиара.

"Этти" - адаптация дневников Этти Хиллесум, погибшей в Освенциме. Режиссер - Хагай Леви (создатель "Be’Tipul" / "In Treatment").

Напомним, ранее были объявлены все претенденты на премию "Эмми-2025".

Вас также могут заинтересовать новости: