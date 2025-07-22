Если у вас тоже есть эта привычка, стоит задуматься, не вредит ли она вам.

Одна чрезвычайно распространенная утренняя привычка может вызвать повышение артериального давления, поэтому, если вашей целью является поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы, стоит над этим задуматься. Об этом пишет Parade.

Как подтвердило научное исследование, употребление кофе может временно вызвать повышение артериального давления.

"Известно, что кофеин вызывает острое кратковременное повышение артериального давления до 10 мм рт. ст. в течение 30 минут после употребления", - говорит доктор медицинских наук, кардиолог Ясмин Али.

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По ее словам, повышение артериального давления зависит от количества употребленного кофеина. Если в кофе немного этого вещества или вообще его нет, это не вызовет сильного всплеска, а возможно, и вообще его не вызовет. Причина же того, что кофе с кофеином может временно повышать артериальное давление, заключается в способности кофеина стимулировать симпатическую нервную систему и вызвать временное сужение артерий.

Поэтому, предупредила кардиолог, если у вас гипертония или вы сознательно пытаетесь поддерживать свое кровяное давление с помощью диеты, стоит задуматься. В то же время это не означает, что нужно полностью отказаться от ежедневной чашки кофе, ведь для большинства людей резкое повышение артериального давления от кофе не является угрожающим, заверила Али. Впрочем, людям с тяжелой или плохо контролируемой формой гипертензии все же нужно быть осторожными.

"Повышение артериального давления может быть связано в долгосрочной перспективе с повышенным риском сердечно-сосудистой смертности, и этим людям следует всегда советоваться со своим личным врачом относительно того, безопасно ли пить кофе, и если да, то какое количество разрешено. Например, врач может посоветовать контролировать артериальное давление дома после употребления чашки кофе, чтобы увидеть, насколько сильно это на человека влияет", - пояснила кардиолог.

Али успокоила любителей кофе: если вы потребляете этот напиток умеренно, нет необходимости отказываться от утренней чашки. По ее словам, рекомендации по питанию показывают, что до 400 мг кофеина в день - примерно три-четыре чашки кофе - в целом безопасны для здоровых взрослых.

Более того, подчеркнула она, начало дня с чашки кофе на самом деле полезно для здоровья сердца в долгосрочной перспективе.

"Исследование 2025 года показало, что люди, которые пьют кофе утром, имеют более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и более низкий общий риск смертности по сравнению с теми, кто пьет кофе целый день", - сообщила эксперт.

Еще одно исследование, говорит Али, показало, что регулярное потребление кофе снижает риск развития гипертонии, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий. Она утверждает, что люди, которые пьют кофе или чай ежедневно, имеют меньший риск развития сердечных заболеваний, и эксперт сама ежедневно наслаждается обоими видами напитков.

Ранее УНИАН рассказывал, что происходит с давлением, когда вы пьете зеленый чай. Отмечалось, что этот напиток может благотворно влиять на здоровье сердца, ведь он помогает немного снизить давление и уменьшить риск сердечного приступа, сердечных заболеваний и инсульта. Это показали соответствующие научные исследования.

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