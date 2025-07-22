В новом напитке будет использоваться тросниковый сахар вместо кукурузного сиропа.

Компания Coca-Cola Co. планирует запустить новый продукт с американским тростниковым сахаром уже этой осенью. Это заявление прозвучало менее чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о таком решении.

Издание Bloomberg пишет, что десятилетия Coca-Cola использовала кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который дешевле тростникового сахара, для подслащивания своего фирменного продукта в США. Однако более дорогая версия безалкогольного напитка, подслащенная тростниковым сахаром и импортируемая в США из Мексики, завоевала культовую популярность.

При этом аналитик CFRA Арун Сундарам сообщил, что "маловероятно", что Coca-Cola полностью исключит кукурузный сироп из своей линейки, добавив, что "более вероятным исходом является введение новой линейки продуктов, изготовленных с использованием тростникового сахара, которые, вероятно, будут иметь более высокую себестоимость и розничную цену".

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Во вторник, 22 апреля, Coca-Cola сообщила о росте продаж и прибыли во втором квартале, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, поскольку потребители продолжают платить более высокие цены за безалкогольные напитки компании.

В этом году акции компании выросли на 13%, опередив индекс S&P 500.

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В года компания отозвала партию своих напитков, произведенных на заводе в Бельгии, из-за превышения допустимых показателей хлората. Вернуть из торговой сети пришлось партии напитков Coca Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid и Fuze Tea. Напитки попали в магазины Бельгии, Люксембурга и Нидерландов, а также Франции, Германии и Великобритании.

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