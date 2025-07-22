Журналистов поразил вид бывшего водохранилища на Херсонщине.

После того, как российские оккупанты уничтожили дамбу Каховской ГЭС на Херсонщине, водохранилище напоминало пустыню. Однако сейчас, через два года после катастрофы растения растут так густо, что приходится продираться через них. Об этом пишет The Guardian.

"Кроме быстрого разрастания местной растительности, проросло до 40 миллиардов семян деревьев, что может привести к образованию крупнейшего пойменного леса в степной зоне Украины", - отметил международный координатор организации "Реки без границ" Евгений Симонов.

По его словам, сейчас то, что происходит в национальном природном парке "Великий Луг" (Запорожская область), не просто локальное восстановление водно-болотных угодий, это редкое и спонтанное восстановление огромной речной экосистемы, последствия которого выходят за пределы Украины.

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"До сооружения дамбы в пойме Днепра здесь были огромные дубовые леса и много типов водно-болотных угодий на тысячах квадратных километров, которые создавали мозаику богатых биоразнообразием биотопов для сотен видов птиц и гигантских рыб, таких как украинский осетр, которые приходили сюда на нерест", - добавил Симонов.

Несмотря на то, что лес водохранилища имеет вид оазиса, который возник из-за отсутствия людей, он до сих пор имеет остатки их деятельности. За два года берега водохранилища размылись, а их частицы пыли осели толстым слоем на дно водоема.

Также в воду попадали токсичные вещества, в частности тяжелые металлы с промышленных предприятий, расположенных вдоль и выше по течению водохранилища.

В свою очередь эколог пресноводных водоемов Александра Шумилова подчеркнула:

"Все эти загрязнители поглощались этими мелкими частицами, которые оседали на дно. Осадок действовал как огромная губка, которая накапливалась на дне этого водохранилища. По нашим оценкам, это было около 1,5 кубических км загрязненных отложений".

Таким образом, когда дамба была разрушена, большое количество загрязненных, потенциально токсичных отходов попало на большую часть территории. В частности тяжелые металлы, содержащиеся в них, могут загрязнять источники воды, почву и поглощаться растениями.

"Даже в небольших концентрациях они могут негативно влиять на вирусные системы человеческих организмов, например, вызвать рак, эндокринные нарушения, проблемы с легкими, почками", - предупредила Шумилова.

Специалист сравнила влияние этих веществ с радиацией, когда токсины движутся вверх по пищевой цепи, они могут концентрироваться, создавая проблемы для крупных животных и плотоядных.

"Относительно того, как эти загрязнители также передаются в пищевой цепи, то это неизвестно. Сейчас это невозможно исследовать, потому что опасно заходить на территорию. Систематических исследований нет", - подчеркнула она.

Каховское водохранилище - что известно

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло масштабную техногенную катастрофу. В результате этого теракта искусственное наводнение затопило десятки населенных пунктов на правом и левом берегах реки Днепр: погибли люди, вода сорвала тысячи тонн грунта вместе с жилыми домами, различными зданиями, со всеми живыми существами, кустами, деревьями и тому подобное.

В частности жительница Олешек рассказала, что было после подрыва Каховской ГЭС. По ее словам, самой страшной оказалась третья ночь, когда вода уже охватила значительную часть города. Все было затоплено - кладбища, свалки, скотомогильники.

Также в мае ученые показали, как выглядит Каховское водохранилище через два года после трагедии. По их словам, на дне бывшего водохранилища вырос удивительный ивовый лес. Сейчас эти деревья достигают шести-семи метров в высоту.

"В одном месте вблизи Хортицы было такое впечатление, будто это какой-то бамбуковый лес. Ивы высокие, стройные, в листве. Очень мощные. Заходишь в эти чащи, как во что-то неизведанное, и все - ты уже один на один с природой", - рассказала ведущий научный сотрудник Института ботаники им. Холодного Анна Куземко.

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