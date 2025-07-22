GPU получилась огромной, а чтобы запитать её понадобилось бы 3 коннектора по 8 пинов.

На корейском форуме QuasarZone пользователь поделился снимками необычного кулера, купленного на китайской торговой площадке. При детальном сравнении с RX 7900 XTX выяснилось, что это прототип, который не дошёл до релиза.

Кулер заметно крупнее, трёхслотовый, длиной около 33 см (у 7900 XTX 29 см). В корпусе оставлено место под три 8-пиновых разъёма питания, тогда как серийная модель использует только два. Судя по всему, он был рассчитан на куда более прожорливую карту.

В системе охлаждения медная пластина с раздельными зонами под GPU и память, увеличенное основание, а также характерные красные ребра радиатора, знак архитектуры RDNA 3. В остальном дизайн близок к фирменному стилю AMD.

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Ранее в сети всплывали упоминания о RX 7950 XTX и RX 7990 XTX, но они так и не были представлены. AMD в своё время прямо говорила, что теоретически могла бы выпустить конкурента RTX 4090, но не стала из-за потребления и затрат.

Ранее мы рассказывали, что AMD представила видеокарты Radeon RX нового поколения. Они дешевле аналогов от NVIDIA и будут конкурировать с RTX 5070 и 5070 Ti.

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