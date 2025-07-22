В сети показали, как выглядит система охлаждения RX 7000 / Фото - Quasar Zone

На корейском форуме QuasarZone пользователь поделился снимками необычного кулера, купленного на китайской торговой площадке. При детальном сравнении с RX 7900 XTX выяснилось, что это прототип, который не дошёл до релиза.

Кулер заметно крупнее, трёхслотовый, длиной около 33 см (у 7900 XTX 29 см). В корпусе оставлено место под три 8-пиновых разъёма питания, тогда как серийная модель использует только два. Судя по всему, он был рассчитан на куда более прожорливую карту.

В системе охлаждения медная пластина с раздельными зонами под GPU и память, увеличенное основание, а также характерные красные ребра радиатора, знак архитектуры RDNA 3. В остальном дизайн близок к фирменному стилю AMD.

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Ранее в сети всплывали упоминания о RX 7950 XTX и RX 7990 XTX, но они так и не были представлены. AMD в своё время прямо говорила, что теоретически могла бы выпустить конкурента RTX 4090, но не стала из-за потребления и затрат.

Фото RX 7000 22 июля 2025
Фото RX 7000 22 июля 2025
Фото RX 7000 22 июля 2025
Фото RX 7000 22 июля 2025
Фото RX 7000 22 июля 2025
Фото RX 7000 22 июля 2025

Ранее мы рассказывали, что AMD представила видеокарты Radeon RX нового поколения. Они дешевле аналогов от NVIDIA и будут конкурировать с RTX 5070 и 5070 Ti.

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