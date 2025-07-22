В 10 процентах проб воды из Черного моря обнаружены холероподобные вибрионы, которые свидетельствуют о потенциальной патогенной среде.

Европейцев напугала холера: эпидемиологи бьют тревогу из-за стремительного размножения в море бактерий Vibrio, которые вызывают, в том числе, это опасное и высокозаразное заболевание. На украинских морских курортах, где сейчас находится очень много отдыхающих, опасное заболевание пока не обнаружено. Но специалисты призывают быть бдительными и тщательно соблюдать правила гигиены.

Об опасности бактерий из рода Vibrio, о том, как может проявиться вибриоз у человека и как от него защититься, УНИАН поговорил с заместителем генерального директора по исследованию биологических факторов Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Сергеем Дементьевым.

Он рассказал, что вибриозы - это группа инфекционных заболеваний, вызванных бактериями рода Vibrio. Они могут поражать желудочно-кишечный тракт, кожу, а в отдельных случаях - приводить к тяжелому системному поражению, включая сепсис. Самыми известными представителями этого рода являются Vibrio vulnificus и Vibrio cholerae (возбудитель холеры), но в целом их более 100.

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По словам врача, эпидемическую холеру вызывают специфические патогенные штаммы Vibrio cholerae серогрупп O1 и O139. Их попадание в море возможно в частности в условиях значительного фекального загрязнения.

Как говорит специалист, бактерии в море, в частности Черном море, проживают постоянно. Естественно обитают и различные штаммы бактерий рода Vibrio, среди них и Vibrio cholerae. Большинство из них не вызывают классической холеры, однако могут быть обнаружены в воде, донных осадках и морских организмах.

То есть, как отметил Дементьев, условия для жизни бактерии в Черном море существуют, особенно Vibrio cholerae может распространиться летом, когда температура воды превышает +20°C. Поэтому с 1 июня по 30 сентября сотрудники центра отбирают пробы в контрольных точках - в местах, где купается много людей - в море, озерах, реках. Также под специальным контролем - стационары инфекционных больниц.

Основные пути передачи инфекции: употребление сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов, потребление загрязненной питьевой или пищевой воды, глотание морской воды или контакт открытых ран с морской водой, несоблюдение правил личной гигиены во время отдыха на море. Тогда может возникнуть холера - симптомы инфекции проявляются в виде диареи, тошноты, рвоты, бели в животе, лихорадке, обезвоживании, сепсисе (токсическом заражении крови), гнойном поражении кожи и тому подобное.

Дементьев рассказал, как уберечься от опасности: избегать употребления сырых морепродуктов, соблюдать правила термической обработки рыбы, моллюсков, креветок и т.д., хранить морепродукты в холодильнике при температуре не выше +8°C. Также нельзя купаться в море с открытыми ранами, надо употреблять только чистую, бутилированную или кипяченую воду.

"Основная профилактика - соблюдение правил гигиены в зонах активного отдыха на объектах водопользования. В частности, не надо глотать морскую, речную воду, руки должны быть чистыми, особенно перед приемом пищи. Это актуально в летние месяцы, когда на море большое количество приезжих и многие люди потребляют на побережье арбузы или морепродукты, которые покупают на стихийных рынках", - сказал заместитель гендиректора.

Он рассказал, что с начала оздоровительного сезона в регионе зарегистрировано 1072 человека с признаками желудочно-кишечных инфекций, но холера не выявлена. По данным Дементьева, за последнюю неделю, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, количество заболевших кишечными заболеваниями увеличилось на 3%. А в условиях повышения температуры морской воды этот процент, скорее всего, будет расти.

По состоянию на 22 июля специалистами исследовано 580 проб из объектов окружающей среды:

- пресная вода - 167 проб;

- морская вода - 170;

- сточная вода - 214 (из них 119 - из инфекционных стационаров/отделений);

- балластная вода - 26;

- пищевые продукты (гидробионты) - 3.

Холерный вибрион не обнаружен, однако в 56 пробах (10%) нашли холероподобные вибрионы Vibrio cholerae non O1, которые, напомнил Дементьев, не вызывают классическую холеру. В то же время, их наличие свидетельствует о потенциальной патогенной среде. Пробы брали в том числе на одесских пляжах "Аркадия" и 10 станции Большого Фонтана.

Дементьев отметил, что в Польше сейчас обнаружена женщина, которая инфицирована бактерией Vibrio cholerae - больная пациентка госпитализирована, на карантине находятся десятки людей, контактировавших с ней.

"Насколько знаю, это - местный случай, женщина никуда не ездила", - добавил заместитель гендиректора.

В то же время он предупредил: инкубационный период кошачьих заболеваний - от нескольких часов до недели, и имеет место фактор "миграции". То есть, есть вероятность того, что определенное лицо, которое было инфицировано во время отдыха, может быть диагностировано через некоторое время в другом населенном пункте.

Кроме того, как подчеркнул Дементьев, во время исследований следует учитывать активную миграцию населения Украины из-за войны - из прифронтовых и оккупированных населенных пунктов, где контроль эпидрежима является проблемой.

Распространение патогенов в Европе

Как писал УНИАН, в Европе наибольшая концентрация Vibrio наблюдается в Балтийском море. Руководитель общественной организации "Зеленый лист", химик, биолог Владислав Балинский рассказал, что для европейцев распространение бактерий в потеплевшей из-за климата воде стало своеобразной новостью. Но для Украины это - обычная ситуация. По его словам, в Украине кишечные заболевания, подхваченные в морской воде, обычно остаются незамеченными и редко приобретают пандемический характер. Один из самых распространенных патогенных вибрионов в Одесском заливе - это Vibrio parahaemolyticus, который вызывает кишечные инфекции (гастроэнтериты).

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