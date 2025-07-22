"Москвич 8" является копией китайского кроссовера JAC Sehol X8.

Новый кроссовер "Москвич 8" поступил в продажу 22 июля по цене от 2,98 миллиона российский рублей (около 38 тысяч долларов). Об этом сообщает завод "Москвич".

Автомобиль является лицензионным клоном китайской модели Sehol X8, однако стоит вдвое дороже оригинала. При этом "Премиум" версия "Москвича" вообще обойдется в 3 370 000 рублей (более 42 тысяч долларов).

Для сравнения, в Украине новый компактный кроссовер Nissan X-Trail можно приобрести по цене 1 387 590 гривень (33 тысячи долларов), тогда как Peugeot 5008 стоит от 1 503 000 гривень (почти 36 тысяч долларов).

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Неудивительно, что новинка от "Москвича" встретила, мягко говоря, не очень теплый прием у россиян. Даже российские СМИ, для которых характерна сдержанно-комплиментарная оценка новинок российского автопарома, выразили разочарование.

"Радоваться пока нечему", - пишут авторы одного из изданий.

"Цена соответствует (флагманской модели - УНИАН), а вот оборудование отстает", - говорят в другом.

Действительно, автомобиль не может похвастаться выдающимися характеристиками. Как сообщается, модель имеет интерьер на семь мест, а двигатель имеет мощность 174 л.с., который дополнен семиступенчатым "роботом". Привод - только передний.

Среди условных преимуществ можно выделить лишь "выразительный дизайн", хотя и он не предлагает ничего нового по сравнению с китайским оригиналом.

Другие новинки российского автопрома

Напомним, недавно в РФ представили кроссовер Lada Azimut, который оказался "клоном" многочисленных новинок китайского автопрома. При этом сами россияне назвали Azimut "олицетворением технологического суверенитета и с точки зрения конструкции, и с точки зрения производства".

А еще ранее в России была презентована новая модель компании АвтоВАЗ, получившая название Lada Iskra. Автомобиль называют "чем-то средним" между моделями Granta и Vesta.

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