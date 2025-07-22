ЕС будет в дальнейшем следить за ситуацией и способствовать соблюдению верховенства права, отметили в Еврокомиссии.

Европейский Союз выразил обеспокоенность недавними действиями Украины относительно ее антикоррупционных институтов, намекая на рассмотрение и принятие закона №12414, касающегося полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом украинским журналистам сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"Эти институты имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения общественного доверия", - отметил он.

Видео дня

В Еврокомиссии добавили, что ЕС продолжит следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права. При этом Гийом подчеркнул, что европейская финансовая помощь предоставляется Украине "при условии прогресса в сфере прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

"Вступление Украины в ЕС потребует от нее мощной способности бороться с коррупцией и обеспечивать институциональную устойчивость", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ситуация вокруг НАБУ и САП

21 июля СБУ совместно с Офисом Генпрокурора провели обыски у детективов НАБУ, назвав это "операцией по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро". Обыски проходили в разных регионах. Источник в СБУ отмечал, что на детективов НАБУ осуществлялось неофициальное влияние российских спецслужб.

Впоследствии, уже 22 июля, парламентарии проголосовали за законопроект, который влияет на деятельность НАБУ и САП, передавая отдельные полномочия Офиса генерального прокурора, 263 голосами.

Вас также могут заинтересовать новости: