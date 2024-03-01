Люди скандировали "Навальный!".

В пятницу, 1 марта, в Москве проходит прощание с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Его отпевают в церкви "Утоли моя печали".

Российские СМИ сообщают, что в районе церкви и на выходы из метро согнали большое количество силовиков, также установлен коридор из металлических ограждений. Также полицейских заметили на крышах домов, пишет Telegram-канал Astra.

К 12:00 очередь к храму заняла практически весь Марьинский бульвар, протяжённостью 1,5 километра. В момент, когда тело политика заносили в храм, сорвались прямые трансляции ряда телеканалов. Журналисты считают, что власти глушат связь.

В 13:50 в команде Навального сообщили, что отпевание уже прошло, теперь тело политика повезут на кладбище.

Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю "нечего сказать родным Навального". "Те, кто примет участие в несанкционированных акциях в день похорон Навального, будут нести ответственность по закону", - добавил он.

Что известно о смерти Навального:

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний объявила о смерти политика. В заявлении говорилось, что ему стало плохо после прогулки на территории колонии.

Мать и соратники Навального сообщали, что им не дают забрать его тело и ставят ультиматум: либо тайные похороны без публичного прощания, либо его похоронят в колонии.

Позже соратники оппозиционера сказали, что не могут найти зал для публичного прощания. Похоронить Навального должны на Борисовском кладбище.

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