С уходом Путина ситуация в России, вероятно, продолжит деградировать.

Россия разлагается в мощной смеси абсурда и репрессий, сравнимой с эпохой Леонида Брежнева в Советском Союзе. Такое мнение высказал известный российский правозащитник, один из руководителей недавно запрещенной в РФ правозащитной группы "Мемориал" Олег Орлов в интервью Reuters.

70-летнего Орлова судят в России за статьи, в которых Россия представлена ​​как "фашистское" государство, стремящееся отомстить за предполагаемые унижения, нанесенные распадом Советского Союза в 1991 году.

"Россия движется назад. Мы ушли от коммунистического тоталитаризма, но теперь вернулись к другому виду тоталитаризма. Я называю его фашизмом", – заявил он.

Видео дня

Орлов назвал ситуацию в РФ абсурдом, сравнивая скоротечный мятеж наемников Вагнера, за который никто в итоге не понес наказания, с грозящим самому правозащитнику тюремным сроком за опубликованную статью.

Орлов выразил сожаление по поводу того, что Россия упустила исторический шанс занять свое место среди держав 21 века, и теперь ее будущее будет решаться на поле битвы в Украине.

"Если этот режим будет сохраняться долго, то Россию ждет долгий, медленный распад, отставание от всего мира. Россию уже выбросили куда-то из 21 века, даже не в 20, а в 19 век", – считает он.

Орлов не верит в революцию и опасается, что преемником Путина будет выходец из его окружения, что означает - никакой правды и реформ в будущем. Нынешний уровень репрессий в России, по его словам, можно сравнить с брежневской эпохой в СССР, которая наступила после хрущевской "оттепели".

"Скорее всего, Россию ждет медленное гниение. Это брежневский период. Государство вмешивается во все: не только в политику, не только в общественную деятельность, не только хозяйство всецело подчинено государству, но и культуру и даже частную жизнь", – говорит Орлов.

Ситуация в России – последние новости

После июньского мятежа Пригожина в России продолжаются "разборки" на высшем уровне, где выискивают потенциальных предателей. В частности, до сих пор условно "пропавшим" считается близкий к вагнеровцам генерал Суровикин. По слухам, его допрашивают и держат в изоляции уже больше двух недель.

Однако репрессии сегодня грозят не только представителям российской "элиты", но и рядовым гражданам. Показателен случай с жителем Москвы, которого обвинили в "дискредитации" армии РФ из-за запущенных в небо воздушных шариков по случаю рождения дочери. Полицейским просто показалось, что шарики были неправильного цвета, и этого хватило для обвинения.

Вас также могут заинтересовать новости: