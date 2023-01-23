На оккупированных территориях россияне решили серьезно взяться за украинских детей и подростков.

Оккупанты намерены "перевоспитать" украинскую молодежь на захваченных территориях, для чего будут среди прочего создавать свой аналог "Гитлерюгенда". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне провели опрос настроений среди молодежи на оккупированной территории и выяснили, что юные украинцы не поддерживают оккупантов. По этой причине захватчики решили активизировать работу с украинскими детьми, чтобы за 10 лет изменить настроения местного населения.

"Ключевую роль в этом должны стать милитарные объединения типа гитлерьюгенда во времена нацистской Германии", – заявили в ЦНС.

Видео дня

С этой целью на оккупированную территорию прибыл заместитель начальника штаба российской "Юнармии" Виктор Кауров и провел встречу с гауляйтерами оккупированных районов Херсонщины и Запорожья.

"Оккупанты также планируют усилить акцент на роли России во Второй мировой, сделать регулярными выступления "ветеранов СВО" в школах, и в целом увеличить "часы патриотизма" в школах", – говорят в ЦНС.

Отмечается, что это не первая российская инициатива, направленная на уничтожение самоидентификации украинских детей на захваченных территориях. Россияне пытаютмся создавать "Молодежные движения", имитирующие собой волонтерские организации, но по факту наполненные привезенной "массовкой".

"Также россияне создали "Движение первых", которое является чем-то вроде Комсомола и имеет признаки тоталитарного культа", – говорят в ЦНС.

Война в Украине – последние новости

В результате полномасштабного вторжения России в Украину примерно треть украинской территории оказалась загрязнена взрывоопасными предметами.

По данным украинской разведки, после почти года активных боевых действий у России осталось около 20% от довоенного арсенала высокоточных ракет. Из-за ракетного дефицита оккупанты вынуждены использовать дроны-камикадзе и переделанные для ударов по земле ракеты ПВО С-300 и С-400.

В ходе битвы за Соледар "Группа Вагнера" была практически уничтожена. Большинство завербованных на войну российских зэков уже убиты, ранены, дезертировали или попали в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: