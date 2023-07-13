Запрет связан с обнародованной ФСБ информацией о сотрудничестве Apple c американской разведкой и о слежке за российскими дипломатами через зараженные iPhone.

"Ростех" запретил всем своим сотрудникам, включая организации, входящие в госкорпорацию, пользоваться iPhone или любой другой техникой производства Apple.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростеха", запрет на использование iPhone распространяется также на сотрудников "Швабе", которая входит в "Ростех" и отвечает за разработку и производство оптико-электронных систем. По официальной версии речь идет о запрете на использование iPhone "в служебных целях".

"Вводится полный запрет на использование в работе техники американского производителя", - сообщили в госкорпорации агрессора, отметив, что пока ограничения касаются только компании "Швабе".

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По информации росСМИ, запрет связан с обнародованной ФСБ информацией о сотрудничестве Apple c американской разведкой и о слежке за российскими дипломатами через зараженные iPhone.

Шпиономания в России

В марте 2023 года в СМИ появилась информация о том, что сотрудникам администрации президента РФ рекомендовали отказаться от iPhone к апрелю. Запрет на пользование техникой Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

По информации росСМИ, чиновникам РФ могут закупить новые телефоны вместо техники Apple. Это могут быть российские "аналоги" на базе операционной системы "Аврора". В РФ это связывают с "соображениями безопасности".

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