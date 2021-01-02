Через несколько минут трансляцию прервали и перебили эфир музыкой.

Президент РФ Владимир Путин "вышел" в новогодний эфир российского телеканала без головы.

Инцидент произошел на телеканале Каскад.

Читайте такжеПутин ужесточил правила проведения митингов в России

Один из ответственных за выпуск видео случайно увеличил масштаб лица Путина, из-за чего голова главы Кремля "вылезла" из экрана. С Новым годом он поздравлял лишь подбородком.

Через несколько минут трансляцию прервали и перебили эфир музыкой.

В заявлении телеканала говорится, что проблемы с изображением Путина связаны с техническим сбоем в оборудовании эфирной аппаратной. Сейчас проводят служебное расследование. Виновников обещают наказать.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН