Президент РФ Владимир Путин "вышел" в новогодний эфир российского телеканала без головы.
Инцидент произошел на телеканале Каскад.
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Один из ответственных за выпуск видео случайно увеличил масштаб лица Путина, из-за чего голова главы Кремля "вылезла" из экрана. С Новым годом он поздравлял лишь подбородком.
Через несколько минут трансляцию прервали и перебили эфир музыкой.
В заявлении телеканала говорится, что проблемы с изображением Путина связаны с техническим сбоем в оборудовании эфирной аппаратной. Сейчас проводят служебное расследование. Виновников обещают наказать.
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