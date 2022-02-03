Главарь незаконной вооруженной группировки "ДНР" Денис Пушилин в прямом эфире кремлевского ТВ отказался отвечать на вопрос российской пропагандистки Ольги Скабеевой.
Пушилин вышел в прямое эфир со студией Россия-1, где гости обсуждали "украинскую угрозу" оккупированному Донбассу и России, отрицая факт сосредоточения войск РФ вокруг Украины.
Скабеева поинтересовалась у боевика, что он думает об атаке "украинских геев" на "ДНР", тот назвал вопрос "дичью".
Скабеева: Слышали или нет? Украинские геи собираются на войну. Ваши действия?
Пушилін: Можно я не буду комментировать эту дичь, пожалуйста?
В ответ пропагандистка засмеялась.
"Хорошо, держитесь. Спасибо", - сказала Скабеева.
С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.
В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.
США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.