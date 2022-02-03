Международное сообщество опасается, что Россия привлечет сосредоточенные вокруг Украины войска для нового вторжения.

Главарь незаконной вооруженной группировки "ДНР" Денис Пушилин в прямом эфире кремлевского ТВ отказался отвечать на вопрос российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Пушилин вышел в прямое эфир со студией Россия-1, где гости обсуждали "украинскую угрозу" оккупированному Донбассу и России, отрицая факт сосредоточения войск РФ вокруг Украины.

Скабеева поинтересовалась у боевика, что он думает об атаке "украинских геев" на "ДНР", тот назвал вопрос "дичью".

Скабеева: Слышали или нет? Украинские геи собираются на войну. Ваши действия?

Пушилін: Можно я не буду комментировать эту дичь, пожалуйста?

В ответ пропагандистка засмеялась.

"Хорошо, держитесь. Спасибо", - сказала Скабеева.

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

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