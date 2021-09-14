Лошади, на которых Жириновский прибыл на съезд своей партии, опорожнились под его каретой.

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский в очередной раз разгорячился вопросом относительно Украины и украинской армии.

Видео в Telegram опубликовал украинский военный Анатолий "Штирлиц".

Как всегда, в эфире российской программы пропагандистки Ольги Скабеевой скандальный политик говорил о "русской земле" и о захвате чужих территорий.

"Мы заставим сложить оружие любую армию мира! А тем более здесь, "на русской земле", – заявил Жириновский, покрикивая.

Затем он традиционно обвинил Украину в" перекрытии электричества" оккупированному Россией Крыму и якобы "бомбежке" людей в ОРДЛО. Более того, Жириновский обвинил Украину в том, что это якобы она, а не Россия, агрессор.

"И вам придется отвечать. Это будет киевский военный трибунал, или харьковский...", – начал скандалист. При этом он призвал своих украинских коллег пророссийских взглядов "усиливать давление на киевский режим".

Далее Жириновский пригрозил, что "русская армия" всех защитит, и что для этого будут применять современное оружие без пересечения границ.

Накануне Жириновский оконфузился своим "эффектным" появлением на предвыборном съезде партии ЛДПР на тройке лошадей. Во время въезда на территорию происшествия животные остановились и опорожнились под колеса кабины, в которой сидел политик.

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Автор: Виолетта Орлова