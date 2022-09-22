Из-за потерь РФ путинский режим становится менее страшным для населения.

Если бы россияне сейчас вышли на протесты против войны, то столкнулись бы с менее сильной репрессивной машиной, чем раньше.

Такое мнение в интервью Голосу Америки высказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

По его мнению, российское общество сейчас не является таким монолитным, как многие считают.

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"И существует много процессов, которые могут привести к концу этого режима. Я считаю, что попытка понять процессы в обществе, включая антивоенные настроения, является ключевой. Общество, которое в целом боится власти из-за репрессивного режима, теряет этот страх, когда видит, что власть не так сильна, какой она кажется. Вдруг режим Путина, который теряет километры линий фронта, становится менее страшным для собственного населения", - рассказал он.

Грозев отметил, что накопление потерь армии РФ приводит к усилению внутреннего давления в стране и увеличению желания людей высказать свое мнение - антивоенное или провоенное.

"Но в любом случае это давление на Путина. Если бы люди вышли сегодня на улицы в России, протестуя против войны, они встретили бы гораздо менее способную репрессивную машину, поскольку большая часть этой репрессивной машины находится на передовой в Украине", - отметил расследователь.

Как сообщал УНИАН, 21 российский президент Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.

После этого во многих городах России начались протесты. По данным российских СМИ, на них задержали около 1320 человек из 39 городов.

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