Россиянам нельзя выехать с места жительства, если у них не будет разрешения от военного комиссариата.

Частичная мобилизация в РФ уже вызвала немало паники среди граждан страны-агрессора. Однако еще не все они осознали всю силу "демократии" от Путина. Так, состоящим на воинском учете мужчинам запрещается переезжать и покидать место жительства без разрешения.

Об этом говорится в российском законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

На фоне заявлений Шойгу о том, что у РФ якобы совсем небольшие потери на войне в Украине, призыв коснется многих россиян. И помимо того, что им запретили выезжать из страны, гражданам страны-агрессора нельзя будет даже переехать в другой город.

Видео дня

"Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", - указано в законе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия мобилизует 300 тысяч резервистов на войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: