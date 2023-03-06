В "обломке" страшного оружия узнали запчасть от авто.

Российские пропагандисты запустили новый фейк о "бомбежке Донбасса" Вооруженными силами Украины. Страшным оружием оказалась запчасть от машины.

Так называемые журналисты пропагандистского телеканала "За! Медиа" сняли сюжет, в котором женщина в истерике и едва ли не крича рассказывает о "бомбежке Донбасса".

"На головы наших детей – ну, каждый день! Это уже невыносимо!.. Находим просто каждые пять минут!" – рассказала "актриса", лицо которой в кадр не попало.

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При этом женщина трясла в руках круглую деталь, которая якобы является частью страшного "оружия".

Наблюдательные пользователи соцсетей узнали в "обломке" запчасть от авто. Предположительно, часть гидротрансформатора автоматической коробки передач для Mercedes-Benz Sprinter.

Российская пропагандаа в войне против Украины - что известно

Кремль уже давно использует против Украины фейки,пропаганду и отккровенную ложь. После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на информационном фронте также начался новый виток.

Кремлевские пропагандисты без устали придумывают новые фейки о злых и кровожадных "нацистобандеровцев", амерканские биолаборатории, опыты над украинскими военными, боевые наркотики и прочие страшилки.

Для лживых роликов о мобилизации российские пропагандисты использовали шуточное видео украинского блогера-пенсионера, известного по никнейму "Дед Толя".

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