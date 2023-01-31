Игорь Кириллов заявил, что якобы они опросили очевидцев и участников военно-биологических программ США.

В России выдали очередную страшилку про американские эксперименты над украинцами. В этот раз там рассказали байку про опыты с ВИЧ-инфекцией над бойцами ВСУ.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, якобы Минобороны России смогло опросить очевидцев и участников военно-биологических программ США.

"Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", - цитирует российского военного РИА Новости.

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По его словам, якобы Минобороны РФ с начала войны в Украине получило более 20 тысяч документов, которые подтверждают попытки Вашингтона создать биологическое оружие, а его испытания проводят в Украине и соседних с Россией странах.

Кроме того, он заявил, что бойцы ВСУ использовали психостимуляторы и наркотики, а также на фронт контрабандой привозили морфин.

Также Кириллов заявил, что якобы США переносит свои лаборатории из Украины в Польшу и страны Прибалтики, незавершенные проекты переносят в Центральную Азию, а специалистов трудоустраивают в США, Канаде и странах ЕС.

Фейки России про биолаборатории в Украине - что известно

Российские пропагандисты нашли многообещающую тему фейков об изготовлении биологического оружия в Украине. В МИД Украины назвали дезинформацией и провокацией подобные заявления Москвы.

Кроме того, дипломаты РФ даже пыталась организовать заседание Совбеза ООН, заявив, что у них якобы есть "новые документы", которые подверждают наличие биолабораторий в Украине.

11 мая россияне вновь озвучили свои пропагандистские заявления о якобы разработке тайного "биологического оружия" в Украине, в чем помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.

Позже в РФ заявили, что к "биолабораториям" причастен главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований компании Pfizer.

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