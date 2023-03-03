Охрана россиянина не позволяет ему заходить в опасную зону.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова опозорился. Как сообщает "Спротив", свое обращение "из Бахмута" к Зеленскому россиянин записал не из самого города.

Более того, ролик был снят даже не на окраинах Бахмута – его туда (уже не говоря о самом городе) не пускает охрана. В "Спротиве" отмечают, что свою речь Пригожин говорил на одном из зданий села Парасковеевка.

Этот населенный пункт расположен на север от Бахмута. О его захвате "вагнеровцы" сообщили еще 20 февраля.

Видео дня

"Видео является провокационным и является частью дезинформационной кампании против населения Украины с требованием распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства", — говорится в заявлении "Спротива".

Пригожин уже не впервые занимается фейками. В январе террорист снимал обращение якобы в одной из шахт Соледара – тогда город еще был под контролем украинских войск. В ВСУ опровергли информацию и отметили, что на самом деле ролик был сделан в другой шахте Донецкой области: в районе Владимировки в тылу россиян.

Пригожин и его действия в войне против Украины: актуальное

Пригожин захотел перебазировать ЧВК "Вагнер" в Крым. Там он планирует сотрудничать с предателем Украины.

Олигарх несколько раз отмечал, что "вагнеровцам" вблизи Бахмута не хватает снарядов и обвинял руководство российской армии в препятствовании действиям его ЧВК. 23 февраля стало известно, что полноценное снабжение возобновилось.

Главарь частной военной компании "Вагнера" пошел на поклон к спикеру Государственной Думы РФ Володину. Он попросил ограничить круг лиц, на которых распространяется новые поправки о наказании за "дискредитацию" участников войны против Украины.

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