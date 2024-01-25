Они должны оказать на детей "здоровое" воздействие, считает российский депутат.

Заместитель главы фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной думе Олег Нилов предложил нанимать на работу в школу ветеранов войны против Украины.

На брифинге он заявил журналистам, что причиной буллинга в школах является "содомия", которая сменила "воспитательскую, пионерскую и патриотическую работу". Нилов предлагает набрать в каждую школо около 10-12 ветеранов-оккупантов, чтобы те оказывали "здоровое, интересное и ценное воспитательное воздействие на молодежь".

"Недавно я посмотрел фотографию своей школы, выпускной альбом и обратил внимание на то, что на этой фотографии восемь человек - это мужчины-преподаватели. Можете себе представить такую картину сегодня хоть в одной школе? Практически этого нет. А там было 10–12 мужчин, трое из них - ветераны ВОВ, а все остальные в армии служили. Как вы думаете, в таких условиях, когда в школе 10-12 настоящих мужчин, может развиваться какой-то буллинг? Трэш-стрим?" - спросил он.

Военная пропаганда в российских школах

Напомним, что в начале учебного года в сети появилось множество фотографий из российских школ, в которые детей приводили в военной форме. Кроме того, ряд школ посетили оккупанты, вернувшиеся с войны против Украины.

В декабре Путин заявил, что с детьми в школах уже работает свыше 1000 оккупантов. Он пообещал, что к школьникам допустят и солдат отдельной диверсионной штурмовой бригады "Ветераны", которые носят шевроны с его изображением.

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