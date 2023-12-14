Они передадут детям свой опыт "на личном примере", сказал он.

В школах Российской Федерации работать с детьми будут оккупанты с шевронами с изображением Путина и триколором.

Об этом диктатор Путин заявил во время "прямой линии". Он пообещал допустить к воспитанию школьников захватчиков из скандальной отдельной диверсионной штурмовой бригады "Ветераны". Их девиз: "Мы Россия - Путин сила!".

"Мы уже начинаем это делать. Свыше 1000 отслуживших бойцов работают в школах и с детскими коллективами. Одно дело - прочитать в книжках, другое - передать на личном примере. Кто может сделать это лучше?" - сказал он.

Этот батальон был создан в феврале 2022. В мае семьи российских мобилизованных заявили, что "Ветераны" выкупили их родственников "по 25 тысяч рублей "за голову". Позже их отправили штурмовать Бахмут Донецкой области.

Что еще заявлял Путин на "прямой линии"

Сегодня диктатор впервые с начала полномасштабной войны провел "прямую линию", в ходе которой отвечал на вопросы от "обычных граждан". Перед началом трансляции в сети сообщали, что официальный сайт Кремля подвергся хакерской атаке.

Во время своего выступления Путин решил процитировать Отто фон Бисмарка, приписав ему цитату: "Войны выигрывают школьные учителя и священники".

В ходе трансляции можно было увидеть "неудобные вопросы" от зрителей, которые выводили на экран. В 2017 году "Русская служба BBC" писала, что такие вопросы согласовывают заранее.

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