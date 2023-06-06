Сначала оккупанты отрицали факт подрыва, потом радовались, а потом стали обвинять во всем ВСУ.

Российская пропаганда окончательно запуталась в собственном вранье о подрыве Каховской ГЭС. На эту феерию абсурда обратил внимание херсонский журналист Константин Рыженко.

"В два часа ночи, россияне подрывают Каховскую ГЭС, но не видят насколько сильно. Не очень видно, а светить и прилететь может", – пишет он.

На первом этапе россияне полагают, что им удалось аккуратно взорвать небольшую часть дамбы, чтобы подтопить украинских военных на островах в дельте Днепра. В 6 утра гауляйтер Новой Каховки Леонтьев в комментарии российским СМИ даже отрицал сам факт подрыва дамбы.

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В 6:51 оккупанты в Новой Каховке поняли, что дамбе пришел конец и, что "они влипли". Гауляйтер города резко меняет риторику и теперь уверяет, что дамбу уничтожили ВСУ в ходе обстрела.

Однако российские пропагандисты на тот момент еще не понимали масштаб случившегося и продолжали работать по методичкам. Пока одни рассказывали, что мощная дамба была уничтожена артиллерийским огнем ВСУ, другие наоборот радовались, что подрыв каховской дамбы привел к подтоплению позиций ВСУ на островах.

Однако пару часов спустя к россиянам наконец пришло осознание масштабов того, что они устроили – катастрофу, сравнимую с Чернобылем.

"И они начинают включать заднюю. Они мгновенно переобуваются и начинают винить украинскую сторону в провокациях. Но даже в своих отмазках рашисты все равно налажали. То дамбу взорвали, то обстреляли из РЗСО Ольха", – пишет журналист.

Подрыв Каховской ГЭС – что известно

Рано утром в сети появились кадры с разрушенной дамбой Каховской ГЭС, через пролом в которой мощным потоком вытекает вода из Каховского водохранилища. Факт подрыва дамбы подтвердили в ОК "Юг".

Позднее в "Укргидроэнерго" заявили, что в результате взрыва дамбы Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Также ведомство полагает, что Каховское море вытечет в течение нескольких дней.

В Киеве на срочное заседание собирается Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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