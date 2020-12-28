За продажу ребенка женщина потребовала 1 миллион рублей.

Жительница Тюмени пыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство за один миллион рублей.

Читайте такжеВ России подростки изнасиловали и убили воспитательницу детского садаОб этом сообщается на сайте ГСУ СК России.

По версии следствия, в ноябре женщина разместила в интернете информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг.

За продажу ребенка она потребовала 1 млн рублей.

После этого женщина привезла дочь в Москву, чтобы провести "сделку" в одной из гостиниц города. Сражу же после получения денег и передачи ребенка покупателю полицейские её задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

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Автор: УНИАН