Жительница Тюмени пыталась продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство за один миллион рублей.
Читайте такжеВ России подростки изнасиловали и убили воспитательницу детского садаОб этом сообщается на сайте ГСУ СК России.
По версии следствия, в ноябре женщина разместила в интернете информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг.
За продажу ребенка она потребовала 1 млн рублей.
После этого женщина привезла дочь в Москву, чтобы провести "сделку" в одной из гостиниц города. Сражу же после получения денег и передачи ребенка покупателю полицейские её задержали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
Вам может быть интересно
- В Киеве разоблачили масштабную схему продажи детей за границу под прикрытием суррогатного материнства (фото, видео)
- За попытку продать своего младенца львовскую студентку посадили на пять лет (видео)
- На Закарпатье 13-летняя девочка тяжело отравился кокаином и алкоголем
- "Друг ищет девственницу": появилась переписка работорговца со школьницей из Москвы (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram