Красовский рассказал, что думает об украинцах и украинских детях.

Российский пропагандист Антон Красовский признался, что не изменил своего мнения о необходимости убивать украинских детей. Такое заявление он сделал на стриме российского провластного проекта "Обыкновенный царизм".

В ходе стрима ведущие поинтересовались, как Красовский относится к "хохлам".

"Красовский: Да я их в рот е*ал, если честно.

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Ведущий: То есть ты либо не христианин...

Красовский: Я же не сказал, что их надо убивать, хотя я однажды сказал, что надо топить и жечь...

Ведущий: Да! Было такое! А у тебя изменилось с тех пор отношение к украинским детям?

Красовский: Нет.

Все: / смеются /"

Осторожно! На видео присутствует мат!

Скандал с Красовским и призывами убивать детей

В октябре 2022 года Красовский в одной из программ канале RT заявил, что нужно топить в реках и сжигать в домах украинских детей, которые не любят Россию. Даже на фоне общего уровня ненависти к Украине в российском телевизоре это заявление оказалось слишком кровожадным. Красовского уволили с RT, а сам он принес публичные извинения, заявив, что "его понесло" в прямом эфире.

В феврале украинский суд заочно приговорил Красовского к пяти годам тюрьмы за публичные призывы к свержению власти в Украине и геноциду украинского народа. Правда, в этом приговоре не учтены призывы убивать детей. Вероятно, по ним могут вынести отдельный приговор.

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