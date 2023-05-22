Российский пропагандист Антон Красовский признался, что не изменил своего мнения о необходимости убивать украинских детей. Такое заявление он сделал на стриме российского провластного проекта "Обыкновенный царизм".
В ходе стрима ведущие поинтересовались, как Красовский относится к "хохлам".
"Красовский: Да я их в рот е*ал, если честно.
Ведущий: То есть ты либо не христианин...
Красовский: Я же не сказал, что их надо убивать, хотя я однажды сказал, что надо топить и жечь...
Ведущий: Да! Было такое! А у тебя изменилось с тех пор отношение к украинским детям?
Красовский: Нет.
Все: / смеются /"
Осторожно! На видео присутствует мат!
Скандал с Красовским и призывами убивать детей
В октябре 2022 года Красовский в одной из программ канале RT заявил, что нужно топить в реках и сжигать в домах украинских детей, которые не любят Россию. Даже на фоне общего уровня ненависти к Украине в российском телевизоре это заявление оказалось слишком кровожадным. Красовского уволили с RT, а сам он принес публичные извинения, заявив, что "его понесло" в прямом эфире.
В феврале украинский суд заочно приговорил Красовского к пяти годам тюрьмы за публичные призывы к свержению власти в Украине и геноциду украинского народа. Правда, в этом приговоре не учтены призывы убивать детей. Вероятно, по ним могут вынести отдельный приговор.