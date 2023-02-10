Несмотря на огромные запасы танков, лишь относительно малое их количество можно отправить на фронт.

В настоящее время российские оккупанты в Украине используют танки, в основном снятые с консервации, поскольку имевшиеся на момент вторжения бронемашины давно все уничтожены. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Он отметил, что на 23 февраля прошлого года у российской армии на вооружении было около 3300 боеспособных танков. По данным украинского Генштаба, к настоящему моменту враг потерял уже 3258 танков.

Из-за столь катастрофических потерь Россия вынуждена задействовать все возможности по расконсервации старых танков, годами и десятилетиями находившихся на базах хранения. Пополнения войск танками идет в основном за счет этого источника.

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По данным Коваленко, в настоящее время Россия располагает на фронте около 500 танками. С учетом потерь и того факта, что первые снятые с консервации машины были замечены на фронте уже в конце марта, можно примерно подсчитать возможности РФ по возмещению танковых потерь.

Эксперт полагает, что на фронт отправляется лишь часть расконсервированной техники. Часть же остаётся в России "для пополнения внутренних потребностей".

"То есть, средний показатель восстановления сейчас может превышать 100 танков в месяц, что вполне компенсирует потери в зоне БД", – заявил Коваленко.

По данным эксперта, сейчас на хранении в России имеется около 2 тысяч танков, которые пригодны для дальнейшего использования. Однако многим из этих машин потребуется длительное и сложное восстановление прежде, чем они действительно смогут попасть на фронт. Поэтому Коваленко не верит, что РФ сможет сделать расконсервацию переломным фактором в войне.

"Но интересно вот что. Сейчас РОВ несут в Украине средневзвешенные потери, которые впритык восполняются нынешним уровнем расконсервации. Но стоит повысится интенсивности боевых действий и... потенциал компенсации потерь себя исчерпывает", – резюмирует Коваленко.

Потери оккупантов в Украине

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже более 135 тысяч солдат. Также ВСУ уничтожили более 3200 танков, 2200 артиллерийских систем, почти 6500 боевых бронированных машин, совокупно около 600 самолетов и вертолетов.

Особенно тяжелые потери в последнее время российские оккупанты понесли в боях за Бахмут и Угледар. При этом врагу не удалось добиться значимого продвижения.

По данным Генштаба ВСУ, в оккупированном Токмаке Запорожской области россияне обустроили мобильный крематорий для сокрытия собственных потерь на фронте.

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