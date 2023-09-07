Бывший наемник жаждет воевать, потому что не знает, как жить мирно.

Экс-наемник ЧВК "Вагнер" после помилования и возвращения к мирной жизни мечтает вернуться под Бахмут или "еще куда-нибудь", потому что не знает, как дальше жить.

"Я не знаю, что сказать по поводу планов. Все эти советы я слышал: "Иди, короче, поднимай свою ж*пу, устраивайся на работу, займись мирной жизнью". Но это сложно. Я бы все сейчас отдал и опять пошел на Бахмут и еще куда-нибудь. Потому что я знаю, как там. Но (на войну в Украине) берут только министерских сейчас, которые особо не воюют. А призывники - это дети. У них ни опыта, ничего нет. Они автомат держат, а у них руки трясутся", - сказал он в в интервью российскому изданию "Бумага".

По его словам, воевать от Минобороны РФ он не пойдет: "У нас мало кто идет туда - и это "предатели". Министерство обороны сильно нам противодействовало".

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Также он высказался о смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина: "В смерть Пригожина я не верю. Но это секретная информация. Просто все неправда - и это не мои домыслы".

Безногий "вагнеровец" собрался брать Одессу

Ранее сообщалось, что еще один бывший "вагнеровец", который на развязанной Россией войне в Украине потерял обе ноги, мечтает вернуться на поле боя, но только если его примут обратно в ЧВК.

При этом он, говоря языком роспропаганды, заявил, что россияне воюют "за Россию, за родину", а у украинцев ее "уже нет, потому что половину Украины Польша заберет": "Нам Одессу еще надо взять, чтобы в "Гамбринусе" посидеть - отличный ресторан, с советских времен его знаю. Хочу в русскую Одессу".

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