ЧВК "Вагнера" дополнит список, в котором уже есть палестинское исламистское движение ХАМАС и африканская радикальная исламистская группировка Боко Харам.

Правительство Великобритании с мая планирует признать российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической группой. Как пишет BBC. уже подготовлен проект распоряжения, который будет представлен в парламенте. Он позволит отнести активы ЧВК к категории собственности террористов и арестовать, а быть членом организации или поддерживать ее станет незаконным.

Министр внутренних дел Суэлла Браверман заявила, что "Вагнер" был "жестоким и разрушительным военным инструментом в России Владимира Путина". Она сказала, что деятельность "вагнеровцев" в Украине и Африке является "угрозой глобальной безопасности".

"Продолжающаяся дестабилизационная деятельность "Вагнера" лишь продолжает служить политическим целям Кремля. Они просто террористы – и этот приказ о запрете четко говорит об этом на уровне законодательства Великобритании", – добавила Браверман.

Видео дня

ЧВК "Вагнера" пополнит список запрещенных в Великобритании организаций, где уже есть палестинское исламистское движение ХАМАС и африканская радикальная исламистская группировка Боко Харам.

Наложенный запрет будет предусматривать уголовную ответственность за продвижение деятельности организации, выражение поддержки ее целей или размещение ее флага или логотипа. Нарушение запрета может привести к 14 годам тюремного заключения или штрафу в размере до 5000 фунтов стерлингов.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании уже наложило на ЧВК "Вагнера" санкции. В частности, были заморожены активы погибшего главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина и нескольких топ-командиров ЧВК.

Признание ЧВК Вагнера террористической организацией - это надо знать

В марте 2023 года сейм Литвы признал частную военную компанию"Вагнер" признал террористической организацией. 9 мая 2023 г. французский парламент признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

В июле ПА ОБСЕ признала РФ спонсором терроризма, а "вагнеровцев" – террористами. Такая формулировка впервые была закреплена в официальном документе международной организации.

Вас также могут заинтересовать новости: