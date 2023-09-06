После ранения экс-наемник 42 дня провел в коме.

Бывший "вагнеровец", который на развязанной Россией войне в Украине потерял обе ноги, мечтает вернуться на поле боя, но только если его примут обратно в ЧВК.

"В войска (армию РФ - УНИАН) я не буду возвращаться ни в коем случае. Если мне сделают нормальные протезы и, если я хорошо восстановлюсь, то вернусь в "Вагнер". Я за любое дело там готов хвататься. Если ЧВК дадут приказ возвращаться в Украину, я на локтях поползу", - заявил он в интервью российскому изданию "Бумага".

Говоря языком роспропаганды, экс-наемник заявил, что россияне воюют "за Россию, за родину", а у украинцев ее "уже нет, потому что половину Украины Польша заберет".

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"Нам Одессу еще надо взять, чтобы в "Гамбринусе" посидеть - отличный ресторан, с советских времен его знаю. Хочу в русскую Одессу", - сказал он.

Также экс-"вагнеровец" рассказал, что после ранения в 2022-м году 42 дня провел в коме, а выйдя из нее, хотел покончить с собой, но передумал: "Мне всего 48 лет, руки опускать не планирую. И с "оркестром", и с Пригожиным я до талого. Даже если нет Пригожина и Уткина, остались другие командиры".

ЧВК "Вагнер" перейдет под контроль Минобороны РФ - что сообщалось

Напомним, как писал Bloomberg, кремлевский диктатор Владимир Путин стремится взять под свой контроль обширные операции ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке.

По словам человека, близкого к Минобороны РФ, и еще двух человек, близких к ЧВК, руководство операциями "Вагнера" в Центральноафриканской Республике будет возложено на связанную с Минобороны подрядную организацию.

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