Освободившийся из пригожинского плена российский офицер заявил, что наемники его жестоко пытали.

Подполковник российской армии, которого ранее взяла в плен "Группа Вагнера", заявил о пытках, которыми его принудили сознаться в минировании путей отхода наемников. Видео в жанре "как все было на самом деле" опубликовал телеграм-канал "База".

На видео подполковник ВС РФ Роман Винивитин, очевидно, уже освобожденный из плена "Группы Вагнера", подробно изложил свою версию конфликта с наёмниками.

"Я объезжал свои подразделения и передовые порядки, путь мне преградили сотрудники ЧВК. Для этого не было оснований. Терпеть это я как боевой офицер не собирался. В результате сотрудники "Вагнера" были разоружены и отправлены в известном направлении: на х*й они были посланы", – говорит подполковник.

Видео дня

Однако позднее вагнеровцы все же взяли Винивитина в плен. При каких обстоятельствах – подполковник умалчивает.

"Держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. Видео с моим допросом это результат давления", – заявил он.

Винивитин опроверг заявления Пригожина о том, что 72-я бригада заминировала пути отхода "Группы Вагнера". Также подполковник рассказал, что с наемниками у его бригады был давний конфликт, в ходе которого "вагнеровцы" якобы похитили у армейцев два танка Т-80, четыре пушки, "Камаз" и БМП.

"Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты РЭБ, которых обещали окружить и "обнулить" только за то, что они работали не так, как хотелось "вагнерам". Был похищен старшина одного из наших батальонов, его мучили, истязали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином. Был похищен начальник штаба, которого избили и выбросили связанным в районе боевых действий", – утверждает подполковник.

Также Винивитин утверждает, что вагнеровцы изнасиловали одного из солдат его бригады, других похищали и "пытались поменять на боеприпасы".

Конфликт Пригожина с Внивитиным – что известно

На прошлой неделе главарь "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что во время боев в Бахмуте солдаты 72-й бригады ВС РФ заминировали пути, по которым наемники должны были отступать из города. Также он показал рапорт о стычке солдат РФ с наемниками, датированный 17 мая.

Также Пригожин опубликовал видео с подполковником армии РФ Винивитиным, который на камеру признается, что по-пьяни якобы минировал дорогу в тылу у вагнеровцев. Явно находясь под давлением российский офицер заявил, что делал это из личной неприязни к наемникам.

Позднее "Легион Свобода России" предлагал Пригожину поменять плененного Винивитина на рядовых солдат армии РФ, взятых повстанцами в плен в боях за Белгородскую область. Однако Пригожин от такого обмена отказался.

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