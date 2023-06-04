Наемники обвиняют российских военнослужащих в обстреле.

Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал рапорт, в котором военнослужащих армии РФ обвиняют в минировании дорог и обстреле наемников.

В документе, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что инцидент произошел 17 мая. Наемники сказали ему, что заметили в районе Опытного и Озаряновки группы Минобороны, минирующие дороги в тыловой зоне "вагнеровцев".

"В этот день группа саперов 1 ИСР выдвинулись на инженерную разведку указанного участка дорог. Нами были обнаружены фугасы в виде большого количества пластида, противотанковых мин и артиллерийских снарядов, установленных в управляемом варианте и выведенных на позиции Минобороны. После предварительного осмотра мест минирования, группы приступили к разминированию дорог, но были вынуждены прекратить работы так как в районе Семигорья около 15:40 по ним был открыт огонь из стрелкового вооружения со стороны позиций Минобороны", - говорится в рапорте.

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Согласно документу, во время обстрела был поврежден "УРАЛ", наемники "приняли ответные меры к устранению агрессии и задержанию". "Ими оказались военнослужащие МО РФ. Старшим этой группы был офицер МО РФ Командир 72 Отдельной Мотострелковой Бригады подполковник в/ч 13647, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в документе.

Конфликт Пригожина с Минобороны

Напомним, что 2 июня Пригожин заявил, что якобы вывел почти 99% своих наемников из украинского Бахмута, передав позиции Министерству обороны РФ.

По его словам, они обнаружили, что пути были заминированы зарядами так называемых "Змей Горынычей" и противотанковых мин.

Тогда Пригожин сказал, что исполнители "тыкают пальцем вверх". Он убежден, что это должно было стать "публичной поркой" для "вагнеровцев".

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